Año 2007: Steve Jobs presenta el primer dispositivo móvil sin teclado físico. Muchos pensamos que estaba loco. ¿Cómo íbamos a escribir sin botones? ¡Si además estábamos enganchados al ecosistema Blackberry y su famoso Messenger! Pero Apple apostó por una pantalla táctil y, aunque al principio parecía incómodo y poco práctico, terminamos escribiendo más rápido que nunca.

Muchos pensamos que estaba loco. ¿Cómo íbamos a escribir sin botones? ¡Si además estábamos enganchados al ecosistema Blackberry y su famoso Messenger! Pero Apple apostó por una pantalla táctil y, aunque al principio parecía incómodo y poco práctico, terminamos escribiendo más rápido que nunca. Año 2024: Mark Zuckerberg presenta su prototipo de gafas de Realidad Aumentada. Parece que se repite la historia. ¿Estamos listos para vivir sin pantallas en las manos y llevar la tecnología directamente en nuestros ojos?

Pedro Lozano Explorador del metaverso y la inteligencia artificial, cofundador de Imascono, presidente de AJE Aragón y Forbes Top100

La respuesta tiene un mayor trasfondo. Han pasado 17 años desde aquella ‘loca innovación’ del iPhone y el mercado de los dispositivos móviles está completamente maduro, saturado, y seamos sinceros, ¡aburrido!

Hace tiempo que cada nuevo lanzamiento se resume en mejoras de tamaño, rendimiento o una cámara con más megapíxeles. Lo único que ha despertado algo de interés últimamente son las pantallas plegables y la más reciente integración de inteligencia artificial.

Y aun así, ninguna de estas innovaciones ha supuesto una verdadera revolución. Entonces la gran pregunta es: ¿podrían ser las gafas de realidad aumentada el próximo dispositivo que cambie nuestra manera de interactuar con el mundo, tal y como hicieron los smartphones?

Las Big Tech tienen la mirada puesta en las gafas

Eso es lo que parece si nos fijamos en los movimientos estratégicos de las grandes empresas tecnológicas en la última década. ¡Están invirtiendo miles de millones de dólares en encontrar la próxima gallina de los huevos de oro entre los dispositivos personales! Y aunque todavía estamos muy lejos de abandonar nuestros teléfonos, las gafas de realidad aumentada empiezan a mostrar un potencial enorme como complemento tanto a nivel personal como profesional.

Imagínate no tener que sacar el móvil del bolsillo cada vez que quieras consultar algo o interactuar con el mundo digital. Este tipo de dispositivos pueden ofrecer experiencias alucinantes, como traducción en tiempo real o asistencia visual en tareas cotidianas.

¿Hablando con alguien en otro idioma? La traducción se produciría sin esfuerzo en tus oídos. ¿Conduciendo en una ciudad desconocida? Las indicaciones aparecerían directamente en tu campo de visión. ¿Comprando en el supermercado? Irías directamente a los lineales necesarios. ¿Supervisando los desperfectos de una máquina? Verías las incidencias como si tuvieras superpoderes o el ángulo de visión 360º de una mosca.

Todo esto sin perder contacto con lo que pasa a tu alrededor y, lo más importante, sin llevar un dispositivo voluminoso en la cabeza. Ahí radica el quid de la cuestión con la presentación de Orion la semana pasada en Meta Connect 2024.

Orion, la idea de Meta para hacer las gafas AR ‘llevables’

Este es el primer prototipo que realmente se acerca a lo que todos esperábamos de unas gafas de realidad aumentada: un dispositivo ligero que no te aísla del mundo exterior, que no necesita cables ni baterías externas y que no te hace sentir como si estuvieras en otra galaxia usando el casco de un astronauta. Básicamente, unas gafas ‘normales’.

Aunque, como todo prototipo, algún defecto debían tener. En primer lugar, el precio es absolutamente prohibitivo, alcanzando los 10.000 dólares. En segundo lugar, todavía tienen que pasar unos años hasta que veamos estos productos en el mercado.

Por un importe algo menor, unos 4.000 dólares, sí que podemos comprar ya las primeras gafas de ‘computación espacial’ de la todopoderosa Apple. Un dispositivo con el que el 99% de las personas quedan completamente impresionadas. Y lo digo con total conocimiento de causa, después de haber realizado ya unas 500 demostraciones individuales y de ver cómo la gente alucina con el potencial de sus aplicaciones.

La experiencia que ofrece es sencillamente espectacular, pero en este caso su principal problema sigue siendo que aún no estamos acostumbrados a llevar algo tan voluminoso en la cabeza y que el precio es elevado para el retorno que podemos obtener hoy en el ámbito de su uso personal.

Sin embargo, tal y como sucedió en 2007 con la llegada del iPhone y los móviles sin teclados físicos, este tipo de innovaciones nos hacen preguntarnos de nuevo: ¿es una locura esta forma de relación entre humanos y máquinas? No soy ningún futurólogo capaz de predecir con certeza lo que va a ocurrir, pero, después de ver tantas reacciones positivas con Apple Vision Pro, y sin haber tenido la oportunidad de probar el prototipo Meta Orion, estoy convencido de que tenemos el futuro delante de nuestros ojos. Nunca mejor dicho.

La realidad extendida (aumentada, virtual y mixta) está transformando radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos y socializamos. Las grandes innovaciones siempre han ido acompañadas de un enorme escepticismo al principio, como todas las dudas que surgieron sobre el iPhone en su momento. El resto es historia. Quizá en unos años las gafas de realidad aumentada hagan que miremos este preciso instante de la misma forma.