Ulises Jaitt y su abogado han presentado una solicitud a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, demandando un informe sobre el estado de la causa que investiga la muerte de la modelo Natacha Jaitt.

Según documentos a los que accedió la agencia Noticias Argentinas, el locutor y su letrado Yamil Castro Bianchi requieren detalles sobre las actuaciones para determinar si se encuentran en trámite, en análisis o pendientes de resolución, así como la dependencia actualmente interviniente.

Ulises Jaitt ha solicitado que se inicien nuevas investigaciones por presuntos falsos testimonios de la cantante Lissa Vera y Marcelo Alejandro Crescini. En este sentido, el hermano de la fallecida ha pedido un careo entre los mencionados para aclarar la inconsistencia entre ambas declaraciones.

Además, Ulises Jaitt presentó un recurso de revocatoria contra la decisión que desestimó su pedido de trasladar la investigación penal a otra sede del Ministerio Público Fiscal (MPF) de San Isidro, con el objetivo de garantizar la objetividad, imparcialidad y debida diligencia que exige el accionar fiscal.

El periodista argumenta que esta impugnación afecta de manera directa e ilegítima sus derechos como víctima indirecta de un delito grave.

En su escrito, enfatiza que la investigación sobre la muerte de su hermana tiene interés público y gravedad institucional, lo que demanda un estándar reforzado de motivación y transparencia.

Natacha Jaitt, de 41 años, fue encontrada sin vida el 23 de febrero de 2019 en un salón de eventos en Benavídez. La autopsia indicó que sufrió un fallo multiorgánico tras el consumo de cocaína, sin embargo, su familia ha denunciado irregularidades y contradicciones en los testimonios, lo que ha llevado a sospechas de un posible homicidio.

La modelo y actriz fue una figura polémica en el espectáculo, conocida por sus exposiciones mediáticas y denuncias que generaron intensos debates, involucrando a otros famosos de distintos ámbitos.