Patricia Mirasola, quien formó parte del equipo de Chiquititas durante siete años, decidió hablar sobre su experiencia laboral y expuso situaciones que, de acuerdo a su testimonio, difieren de la imagen idealizada que ha acompañado a las producciones de Cris Morena a lo largo de los años.

En una entrevista brindada en el programa Bondi, junto a la presencia de Ángel de Brito, Mirasola no escatimó en críticas: «Yo con ella, por suerte, nunca tuve trato directo. Se la fumaban otros».

Al ser consultada sobre la reputación de dureza que rodea a la productora, Mirasola fue clara: «Es malísima. Los chicos le tenían mucho miedo». Sin embargo, también reconoció su capacidad profesional, afirmando: «Es muy talentosa, eso no se le puede quitar. Era sumamente exigente, pero eso no quita que la gente le tenía miedo, especialmente los chicos».

La ex productora también se refirió a las largas jornadas laborales que enfrentaban los actores más jóvenes: «Los nenes entraban al mediodía y se iban a las nueve de la noche del teatro». En este contexto, De Brito reflexionó sobre cómo Cris ha cambiado con el tiempo, señalando que «Cris fue modificando esas actitudes, como fue cambiando el mundo», una observación con la que Mirasola estuvo de acuerdo.