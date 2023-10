Tras la suspensión del pasado miércoles, en la jornada de ayer, en la Dirección

Provincial de Inspección Laboral (DPIL), se llevó a cabo una nueva reunión entre la

Municipalidad de la Capital y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales

(SOEM).

En el mencionado encuentro, por parte de la comuna capitalina hubo una nueva

oferta que superaba en porcentaje a lo ofrecido la semana pasada cuando se

propuso que los empleados municipales tuvieran un 25% de incremento pero en

una sola cuota.

Primeramente, Fernando Monguillot, secretario de Gobierno de la Municipalidad,

indicó que desde la comuna se ofreció un 30% que se pagaría en dos cuotas, un

15% a partir del 1 de octubre y el 15% restante a partir del 1 de noviembre.

Además, la oferta incluía un aporte no bonificable y no remunerativo por única vez

de 40 mil pesos, “que se abonaría con la primera cuota, siempre que haya

acuerdo”.

“Se mejoró el porcentaje y la bonificación a fin de acercarnos a lo que pretenden

los trabajadores. Los pasos a seguir son continuar conversando a la espera de que

lleguemos a un acuerdo”, dijo Monguillot.

Por su parte, en diálogo con El Esquiú Play, el secretario general del SOEM, Luis

Álamo, dio a conocer lo dialogado en la nueva reunión conciliatoria con la comuna,

señalando que “lamentablemente”, luego de la tercera reunión se dieron con una

oferta que es “insatisfactoria” para los trabajadores municipales dado que se quiere

pagar un 30% en dos tramos, un 15% en octubre y otro 15% en noviembre, por lo

que los obreros reunidos decidieron rechazar la oferta.

En ese sentido, Álamo manifestó que venían realizando reuniones incluso por

fuera del ámbito de la DIL para tratar de llegar a un acuerdo, recordando que en

algunas reuniones estuvo el gobernador Raúl Jalil para tratar de destrabar este

conflicto, pero “lamentablemente desde el Municipio no hay una oferta real y

verdadera”.

Desde septiembre, agregó, vienen conversando con el Ejecutivo Municipal que

conduce el intendente Gustavo Saadi y ya entrando a noviembre siguen sin

acuerdos. “Están dilatando los tiempos y con el plato de comida de los

trabajadores no se juega”, dijo.

Luego Álamo señaló que ante este panorama que no hay acuerdo posible, la

entidad gremial solicitó que se libere a las partes, pero la DIL comunicaría si la

Municipalidad solicitará una extensión de la conciliación, pero insistió en que si se

da esa solicitud será “dilatar en los tiempos”, ya que no hay una “oferta seria ni

formal por parte del municipio”.

Por otra parte, el sindicalista adelantó que desde el martes de la semana que viene

van “a retomar las medidas de fuerza suspendidas, con asistencia a los lugares de

trabajo”.

Finalmente, Álamo hizo mención a la ordenanza de “Servicios Esenciales” diciendo

que la quieren aplicar cuando hay medidas de fuerza, por lo que dijo que “los

servicios esenciales los cubran los que ganan bien, porque en lo que respecta a

los trabajadores, primero y principal, hay que tratar de respetar lo que hace a su

situación laboral para poder después realizar lo que es una tarea insalubre”.