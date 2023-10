Durante el cierre de campaña en Belén, el candidato a gobernador de Juntos por el

Cambio, Flavio Fama, manifestó que el oficialismo está preocupado por retener la

intendencia en Fiambalá y ganar en Belén y Andalgalá, por tratarse de municipios

mineros. Además, hizo hincapié en que la gestión actual no se ocupó nunca de la

salud pública y que los salarios son “miserables”.

“Vemos un gobernador desesperado por bajarles todo el aparato económico

estatal y patrimonio de todos los catamarqueños a las intendencias del interior que

más le apetecen, tal es el caso de Fiambalá, Belén, Andalgalá. No es casualidad,

todos municipios mineros. Sabemos que el Gobierno no tiene una política minera

seria, que defienda los intereses de los catamarqueños, sino que responde a los

intereses de (Raúl) Jalil. Lo moviliza el miedo a perder cualquier espacio de poder

y de recursos económicos”, remarcó el actual senador nacional.

“Jalil maneja la provincia como si fuera un unicato y confunde los recursos de

todos como si fueran propios, es por eso que cree que los recursos que deja la

minería forman parte de su caja. Nosotros proponemos una política de

transparencia en la gestión de los recursos mineros y verificaremos que los marcos

legales se cumplan. Parece simple, pero por lo visto para el Gobernador es un

poco difícil de implementar”, continuó.

Para el legislador, los salarios de la Administración Pública son “miserables”.

“Están por debajo de la canasta básica. Los salarios municipales, por debajo del

salario mínimo, vital y móvil exigido en la Constitución. En el personal de salud hay

un gran porcentaje de negreo, aparatología médica de primera necesidad en falta,

hospitales que se inundan, con techos rotos y cuanta miseria edilicia sea posible.

Eso sí, el negocio del grupo Jalil crece sin parar”, agregó.

“Queremos devolverles a los catamarqueños una vida digna, con trabajo y salarios

que permitan proyectar un futuro”, culminó.