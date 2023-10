El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, y el secretario de Políticas

Universitarias, Oscar Alpa, acordaron con los gremios docentes y no docentes de

las universidades nacionales un nuevo aumento salarial para el sector. El acuerdo,

que fue rubricado por cinco de los seis gremios docentes y por el gremio no

docente, contempla un incremento del 12% en octubre sobre los sueldos de

septiembre.

La propuesta, que incluye una revisión en noviembre, fue aceptada y firmada por

Conadu, Fedun, UDA, Ctera y Fagdut, y la Conadu Histórica realizará la consulta a

las bases y dará recién una respuesta.

Tras la paritaria docente, Perczyk se reunió con los representantes de Fatun, que

agrupa a los trabajadores no docentes, quienes aceptaron también la propuesta de

un 12% de aumento en octubre sobre los salarios de septiembre.

Por su parte, el secretario Oscar Alpa afirmó que “este acuerdo es fruto del diálogo

político, del trabajo conjunto que llevamos adelante con los representantes

gremiales y del compromiso del gobierno para que los salarios no se vean

afectados por la inflación”.

Desde el Gremio Docente Universitario, entidad de base en la provincia de la

Conadu Histórica, manifestaron que el “ofrecimiento del gobierno es una nueva

rebaja salarial: 12% para los salarios y 10% para la garantía salarial cuando la

inflación lleva dos meses por encima del 12%. Desde diciembre de 2015,

acumulamos un retraso salarial del 30%”.

“Esto demuestra que el 10% firmado por las demás federaciones en la paritaria

anterior agravó la pérdida salarial y constituyó una entrega más de las 207.000

familias que viven de salarios y jubilaciones de la docencia universitaria”, afirman.

Asimismo, agregan que “las federaciones que firmaron paritarias que agravaron

esta pérdida salarial, ahora pretenden hacer lo mismo. La Conadu anunció a

quienes dice representar que hubo una serie de reuniones en la semana con el

gobierno donde ´lograron´ el ofrecimiento del 12%”.

En ese sentido, solicitan un 30% en una sola cuota a cobrar a fin de mes y

actualización automática del salario según inflación; incremento del Fonid y pago

en fecha y forma; recuperación del cargo básico testigo y recomposición del

nomenclador, basta de discriminar y depreciar el salario de los universitarios; pase

a planta y con renta de todos los contratados, ad honorem y adscriptos y pago

efectivo del 85% y actualización mensual de todas las jubilaciones y pensiones.

Al respecto, Juan Manuel March, secretario general del Gremio Docente

Universitario, comentó: “Vamos a tener un congreso donde se va a discutir este

tema del 12%, donde se votará en favor o en contra, esto a nivel nacional. Nuestra

postura a nivel local es que es absolutamente insuficiente y directamente es una

burla.

”Además, hay prácticamente a nivel nacional un 45% de docentes por debajo de la

línea de pobreza. Para nosotros el aumento debería ser de 30% ya, no en cuotas,

porque lo que hace este gobierno es cuotificar los aumentos, lo fraccionan y eso

licúa el salario y nos afecta”, aseguró.

Por último, March dijo que “los otros gremios tienen una política de apoyo a este

gobierno que nosotros no tenemos, así que nosotros rechazamos este aumento,

es una burla, una ofensa a la educación, aceptar esto es claudicar a los reclamos

históricos de la Conadu Histórica”.