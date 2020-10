¿Socias? La China Suárez y Milagros Brito, ex del marido de Pampita, promocionan una nueva marca

7 octubre, 2020 11:03

La ex mujer de Roberto García Moritán, Milagros Brito, compartió imágenes de la ropa que tiene una línea con el nombre de la China Suárez.

Milagros Brito es la ex mujer del marido de Pampita y la relación entre ambas parece ser la ideal, ya que Milagros fue invitada con su pareja al casamiento de la modelo y Roberto García Moritán.

Sin embargo, Pampita no tendría la misma relación la China Suárez, pareja de Benjamín Vicuña, su ex esposo y padre de sus tres hijos. Ahora se conoció una noticia que no sería de agrado para la modelo ya que Milagros Brito promociona una marca de la China.

Hace unos días la mamá de Amancio compartió con sus seguidores el lanzamiento de una línea deportiva que lleva su nombre. Según contó la China, las ventas fueron mejor de lo esperado y se agotaron las prendas.

“La vida es demasiado corta para llevar ropa aburrida. Entrena con estilo” es el slogan de la línea China Colection, diseñada por la mujer de Benjamín Vicuña. Varias famosas compartieron historias luciendo el modelo deportivo de la China pero ahora se sumó la ex del marido de Pampita.

Milagros publicó en su web una calza verde con flores rosas, llamada Shine “China”, donde se puede comprar. Además en su Instagram, @milagrosbrito, subió un video contando que como adquirir la prenda.

“Cómo andan esta mañana de lunes. Todavía hace un poquito de frío. Quería mostrarles, antes de entrenar, estas calzas que son un fuego. Mirá lo que son“, comenzó diciendo Milagros.

En otra historia explicó que es una edición limitada y que se puede adquirir en la tienda de su página web.

Fuente: El Trece

