Después de varios anticipos en las redes sociales, finalmente AC/DC estrenó su primera canción nueva en seis años. Shot in the Dark es el primer single del próximo álbum Power Up. Además, la banda dio a conocer oficialmente la lista de canciones, el material gráfico y la fecha de lanzamiento del nuevo LP.

Power Up, el 17º álbum de estudio de la banda, llegará el 13 de noviembre a todo el mundo. Contiene 12 canciones y fue producido por Brendan O’Brien.

Shot in the Dark marca el regreso oficial de los miembros clásicos Brian Johnson, Phil Rudd y Cliff Williams, quienes se reincorporan a Angus Young en la legendaria banda. La alineación se completa con el guitarrista Stevie Young, quien reemplazó al fallecido Malcolm Young.

La canción es clásica de AC/DC, con un riff de guitarra de blues y la potente voz de Johnson. Después de más de 45 años, la banda no estaba dispuesta a desviarse de la fórmula que les ha dado millones de fans.

01. Realize

02. Rejection

03. Shot in the Dark

04. Through the Mists of Time

05. Kick You When You’re Down

06. Witch’s Spell

07. Demon Fire

08. Wild Reputation

09. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red