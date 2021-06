Música

Esta semana, la cantante publicó una serie de tuits que fueron replicados por la prensa en todo el mundo. Tras cuatro décadas dedicadas a la música, la voz de “Nothing Compares To You” anunciaba su retiro, aduciendo cansancio y vejez: “Esto es para anunciar mi retiro de las giras y de trabajar en la industria discográfica. Envejecí y estoy cansada”. Sin embargo, ahora se echó atrás y se defendió diciendo que fue una “reacción instintiva” tras sus últimas entrevistas con periodistas ingleses, a quienes califica de “cerdos con lápiz labial”.

Nuevamente a través de Twitter, señaló: “Buenas noticias. No me retiro nada. Me retracto. Estaba dejando que cerdos con lápiz labial jodieran mi cabeza… acá está mi declaración… en estas tres fotos. Es colorido pero esa soy yo”. Y bromeó con el hashtag “Dejen ser a O’Connor”.

En ese tuit, adjunta un texto de su autoría en el que resume cómo ha sido tratada por los medios toda su vida, o más bien, cómo la han maltratado, descalificándola como una loca y al mismo tiempo afirmando que estamos en una época mejor para hablar de salud mental, tratando el abuso que sufrió cuando era chica sin el menor tacto, pisando su vulnerabilidad. “Cada maldita vez que iba a sacar un disco durante estos treinta años, me tenían que decir ‘¿no estás loca? ¿sos estúpida? ¿sos inválida?”, acusa.

Al comenzar a promocionar su autobiografía a comienzos de mes había olvidado lo doloroso que sería volver a tener contacto con periodistas que no respetaron sus pedidos, como por ejemplo, el de no reavivar viejos traumas. Es por eso que, cansada de la presión, anunció su retiro.

“Dije que me retiraba, como muchas veces dije antes en reacciones instintivas cuando era joven y era el blanco del abuso de los medios con el argumento de que soy legalmente vulnerable… Soy una mujer de corazón blando de un metro 62 de altura, que en realidad es muy frágil. Pero amo mi trabajo. Hacer música, eso sí. No me gustan las consecuencias de ser una mujer talentosa (y franca) porque tengo que atravesar las paredes de los prejuicios todos los días para ganarme la vida”.

Good news. Fuck retiring. I retract. Am not retiring. I was temporarily allowing pigs in lipstick to fuck my head up… here’s my statement….. in the form of these three photos. It’s ‘colourful’ but that’s me : ) #LetOConnorBeOConnor pic.twitter.com/wKoEKFANPk

— Sinead O’Connor (Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) June 7, 2021