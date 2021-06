Música

La figura del pop mundial lanzó su nuevo single después de su álbum debut “Heaven & Hell”.

Desde que estrenó “Kings and Queen” -que ya acumula más de 1.000 millones de reproducciones globales- y “My Head & My Heart” -con 401 millones de streams- se metió en lo más alto de los rankings musicales y parece seguir en ese camino. La cantante estadounidense de raíces albanesas acaba de lanzar su nuevo single “EveryTime I Cry”, que combina una melodía bailable y pegadiza con su característica y potente voz.

En cuanto al tema que inspiró la letra de este nuevo sencillo, explicó: “Después de cada lucha que atravesamos, nos volvemos un poco más fuertes. Y cada lágrima derramada no es en vano, sino que se convierte en un río de esperanza”.

El año pasado, en plena pandemia, lanzó su álbum debut “Heaven & Hell” en Roblox, una plataforma de videojuegos para chicos que creció exponencialmente durante el aislamiento y en la que organizó la primera fiesta de lanzamiento inmersiva de un álbum.

¡Escuchá su nueva canción acá!

Rose Bouzon