Solicitaron la firma de decreto que le otorgue el alta a los recientes recibidos.

Padres y madres, amigos de Cadetes se manifestarón solicitando que se firme el decreto de alta de 380 chicos y chicas, que ya vienen trabajando sin un salario digno, tampoco fueron recibidos por la Ministra de Seguridad, Fabiola Segura, quien viene fuertemente siendo cuestionada por sus funciones.

Familiares anticiparon que esperarán una solución hasta el jueves y que en caso de no recibirla, habrá una manifestación más «durita». «Está visto que lo pacífico no sirve, no sirve lo pacífico no llegamos a nada.

Aparentemente hay que ser un poquito más duros como son ellos», comentó.