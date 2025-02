Marchioli expresó su indignación: “Están trabajando bajo el sol y la montaña, en condiciones extremas, y no reciben ni un peso. Esto afecta la estabilidad de muchos, sobre todo a los que provienen del interior, que no tienen otra opción más que volver a sus hogares porque no pueden sostenerse económicamente”.

Además, advirtió que si no se soluciona la situación en los próximos días, se convocará a una manifestación más masiva. “Si el gobernador no firma el decreto para el jueves, vamos a tener que salir a la calle con más fuerza”, afirmó el diputado en Radio El Esquiú.