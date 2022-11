TORNEO FEDERAL AMATEUR

Néstor Agüero se fue de la dirección Técnica del “León” y hoy habrá un interinato. Suenan varios nombres, el que pica en punta es Ramón Guzmán.

Esta noche en el Malvinas Argentinas, desde las 21.00, el Américo Tesorieri y Villa Cubas abrirán la sexta y última fecha de la Zona 5 de la Región Centro del Torneo Federal Amateur, partido que marcará el final para los dos, ya que no consiguieron el pase a la siguiente ronda. Jorge Romero será el árbitro.

Se fue el “Tanque”

La noticia del alejamiento del entrenador Néstor Agüero se confirmó tras el triunfo de Villa Cubas por el torneo local el miércoles por la noche, pero los trascendidos dicen que ya estaba pactado el alejamiento del DT, entendiendo que no se obtuvo el objetivo que pasar de fase en el Federal Amateur, sobre todo por la dura derrota del pasado domingo ante San Lorenzo.

Si bien el “León” está con chances en el torneo local y en diez días debe enfrentar a San Lorenzo y Policial, Agüero tomó la decisión de no seguir para no tener más desgaste con la gente, ya que le afectó mucho la pobre campaña.

Si bien los dirigentes esperaron hasta último momento en no aceptar el alejamiento, tienen que salir a buscar el reemplazo. Hay posturas divididas: unos quieren tener ya al nuevo DT, y otros un poco de prudencia. Lo cierto es que el miércoles deberá enfrentar a San Lorenzo en el postergado y luego será Policial, para ver si tiene chances de campeonar en el torneo local.

Despedida

En cuanto al partido de hoy, se estima que alguien del cuerpo técnico ocupará el lugar, sería el preparador de arqueros Correa y después se analizará la llegada del nuevo DT.

En Tesorieri, por su lado, Marcelo Vega no tiene ese inconveniente ya que la dirigencia evalúa un periodo más con él, por lo que este partido será para reafirmar varios conceptos dentro del plantel, que se nutrió de muchos jugadores del club.

Las formaciones no se confirmarán hasta antes del partido, teniendo en cuenta estos detalles, pero se cree que no tendrán muchos retoques, salvo los jugadores que están suspendidos.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital