«Comfortably Numb 2022» está disponible en todas las plataformas de streaming desde hoy, 18 de noviembre.

Sony Music anunció el lanzamiento de “Comfortably Numb 2022” de Roger Waters, la canción icónica que apareció originalmente en el álbum seminal de Pink Floyd, ‘The Wall’.

“Comfortably Numb 2022” se grabó durante la gira norteamericana de Waters ‘This Is Not A Drill’ y fue producida por Roger Waters y Gus Seyffert.

En el tema aparecen Roger Waters – Voz; Gus Seyffert – Bajo, Sintetizador, Percusión, Voz; Joey Waronker – Batería; Dave Kilminster – Voz; Jonathan Wilson – Armonio, Sintetizador, Guitarra y Voz; Jon Carin – Sintetizador, Voz; Shanay Johnson – Voz; Amanda Belair – Voz; Robert Walter – Órgano/Piano; Nigel Godrich – Cuerdas, amplificador y coros de Roger Waters The Wall Sessions.

Waters comentó: “Durante Lockdown hice una maqueta de una nueva versión de ‘Comfortably Numb’ como apertura de nuestro nuevo espectáculo This Is Not A Drill. La bajé un peldaño, en La menor, para hacerla más oscura y la arreglé sin solos, excepto en la secuencia de acordes de la salida, donde hay un solo vocal femenino desgarradoramente hermoso de Shanay Johnson, una de nuestras nuevas cantantes”.

El video que lo acompaña fue producido y dirigido por Sean Evans, con la fotografía de Kate Izor.

Roger Waters This Is Not A Drill tendrá 40 shows en 14 países europeos. La gira comenzará en Lisboa el 17 de marzo de 2023 en el Altice Arena.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –