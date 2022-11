Anoche en las instalaciones del Encuentro. Ante una multitudinaria convocatoria, el Movimiento Militante festejó su día. El mismo se hizo efectivo en el norte de nuestra capital, donde se construyó un repaso histórico centrado en el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, hecho del que se cumplieron 50 años este pasado jueves 17 de noviembre.

El bar El Encuentro, albergó a casi mil compañeros del Movimiento Militante, encabezado por el diputado nacional mandato cumplido Néstor Chicho Tomassi, el Dip.Pcial m/c Rubén Ceballos y reconocidos militantes de gran trayectoria en el territorio.

El acto dio inicio con las palabras del compañero Ceballos que agradeció la presencia de todos y cada uno de los presentes, bregó por la unidad del peronismo en tiempos difíciles de la política, ya que tanto al gobierno nacional y/o el provincial se les hace muy cuesta arriba poder estabilizar lo económico. Problema que no solo lo arrastra este gobierno sino también todas las economías de mundo, ya que tuvimos que soportar dos años de pandemia y una guerra.

Por otro lado Néstor “Chicho” Tomassi en su elocución destacó: Como olvidar el nivel de compromiso que había en la Militancia en aquellos años, el momento que nos marcó para siempre al recibir al General de su exilio.

La militancia de nuestro país y el entendimiento por parte del Gral Perón de otorgar la importancia de lo que significa Militar… tanto en lo social, lo deportivo, lo sindical. Mientras la hagamos propia, le haremos bien a la sociedad.

“Compañeros: estamos dando el primer paso. Y esto no quiere decir que lleguemos a destino. Pero seguramente nos va a sacar del lugar en el que estamos…”

Debemos hacer el mayor de los esfuerzos para estar unidos, el Peronismo debe estar fuerte, porque si no, paga las consecuencias el pueblo y los que menos tienen. Remarcó.

Solo me resta agradecer principalmente al Sr. Ministro de Gobierno CPN Juan Cruz Miranda por la colaboración para la realización del evento y a los compañeros de la organización militante, por seguir caminando junto a la gente, y no dejó de resaltar la necesidad de seguir en el camino del compromiso y la solidaridad, que no es más ni menos que el Peronismo unido.

Concluyó

Para finalizar se reconoció con una distinción a una veintena de dirigentes comprometidos en las causas de los más humildes.

Fuente: El Chasqui Digital