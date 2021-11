El incendio en cuesta La Cébila continua, ayer nuevos focos se propagaron en la vecina provincia de La Rioja y el trabajo es arduo con nuestra provincia ante la posibilidad de avance a la jurisdicción, la zona afectada es en paraje El Salado desde donde se propaga hacia el oeste. La Subsecretaría y la Dirección de Defensa Civil de la Provincia de La Rioja trabajaron sobre flanco derecho que descendía hacia ruta 60 y luego se realizó quema de ensanche desde ruta Nº60 hacia el lado oeste haciendo cumbre, según informaron.

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil, Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales, Policía, Bomberos Voluntarios de Pomán y de Chumbicha, y la Coordinación de la Subsecretaria de Defensa Civil de la Rioja, realizaron construcción de líneas de defensa entre otras maniobras por tierra para controlar el avance del fuego

Un avión hidrante, AIRTRACTOR 802 por pedido de la Rioja ya trabaja en la zona. También en la zona esta un camión cisterna.

Se conoció que los esfuerzos están centrados en evitar que el fuego llegue a zonas de puestos y corrales, lo que hasta el momento dio resultados exitosos, según informaron ayer los medios periodísticos de la vecina provincia, donde reflejaron que mas de 70 bomberos trabajan en los focos.

Desde Incendios Forestales local informaron ayer que seguían realizando recorridos del perímetro del incendio y la parte que se trabajó se encuentra contenido (flanco derecho), la cabeza del incendio va hacia el lado oeste y que desciende hacia el valle que da Villa Mazan.

Desde Defensa Civil y Brigada de Incendios Forestales solicitaron a la población no realizar ningún tipo de quema en todo el territorio provincial.

“Tenemos focos activos, el fuego se dirige para la zona de Pomán, por eso estamos muy atentos ante los focos nuevos, si bien están desde el otro lado seguimos atentos, el incendio aún es de La Rioja, pero estamos colaborando, trabajando en conjunto. La información nos da múltiples focos, pero todos dentro de la vecina provincia, el problema que tenemos es que la gente que está por tierra no tienen señal y no podemos saber cómo continúan minuto a minuto”, explicó ayer Eric García, director de la Brigada de Lucha contra Incendios a El Ancasti.