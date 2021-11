Un numeroso grupo de personas que prestaron servicios para el festival que el

pasado sábado 20 de noviembre se desarrolló en el Kartódromo de Fray Mamerto

Esquiú, con la presentación de Los Tekis; se quejaron y radicaron denuncias penales,

ya que aseguran que la empresa organizadora, Impu Producciones, no les abonó lo

acordado. Los damnificados serían cerca de 40.

El Esquiú.com dialogó con dos de los damnificados, una joven que prestó servicios

en la barra del evento y un joven que se desempeñó como cajero y también en el

cerrado del predio y armado del escenario.

La estudiante de 21 años, quien dijo “somos estudiantes, buscábamos esto como una

changa para ayudarnos”, expresó que “trabajamos una jornada el viernes -con el

armado de la barra y el transporte de la bebida- y otra, larguísima el sábado, desde

las 14 hasta las 6 de la mañana”.

La estudiante relató que desde la organización habían acordado pagarles $2500 por

día, más $1000 más por horas extras, pero al llegar el final del evento, reunieron a

los trabajadores y anunciaron que “no había plata para nadie”.

“Denunciamos a la productora, al encargado Franco Ogas y a Federico Ahumada,

que fue el que nos llamó”, detalló la joven, indicando que durante la extenuante

jornada de trabajo, sufrió una descompensación, pero no le permitieron retirarse del

lugar.

“Me vieron de ECA, que estaban allí, pero me hicieron quedar y todo para no

pagarme nada”, se quejó.

A su vez, el otro estudiante contó que “éramos un grupo de cerca de 15 personas

trabajando con el cerramiento del predio con postes y lona y el armado del escenario.

Yo trabajé desde el miércoles hasta el sábado y esa noche de cajero, de ahí eran

más o menos 25 chicos más los que estaban en la barra y otras tareas”.

A su vez, relató que “esos días no teníamos agua potable al alcance y no nos dieron

de comer”, relatando que las condiciones laborales estuvieron muy lejos de ser las

ideales.

El joven indicó que hubo muestras de indignación y enojo ante lo ocurrido, pero su

denunciado, Ogas “nunca dio la cara, mandó a decirnos todo y se fue antes que

termine el festival”.

Por último, los jóvenes contaron que “nos amenazaron que si los escrachamos, nos

iba a pasar algo, así que nos quedamos en el molde, pero decidimos denunciar,

porque fue mucho trabajo para nada. Pedimos que nos paguen lo que corresponde”,

concluyeron.

