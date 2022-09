Música

Bruce Fielder, productor discográfico, DJ y compositor británico, mas conocido como “Sigala” quiere abrir una escuela de cursos de producción musical online para encontrar al próximo Calvin Harris.

El productor de ‘Wish You Well’ -que trabajó con la cantante Becky Hill en la colaboración del 2018- tiene un buen ojo para el talento y quiere utilizarlo para ayudar a desarrollar la próxima generación de DJs y estrellas del pop.

Lo dijo a la columna Wired del diario Daily Star: “Tengo muchos seguidores que se dedican a hacer música o que acaban de empezar a hacerla y quieren aprender más, y me encanta esa faceta”.

“He estado pensando en hacer un curso de producción en línea, para compartir algunas de las cosas que he aprendido. Podría estar ayudando al próximo Calvin Harris, nunca se sabe, ¡podrían estar por ahí en algún lugar!”.

Sigala -que contó con artistas de la talla de Kylie Minogue, French Montana, Nile Rodgers y The Vamps en su primer álbum ‘Brighter Days’ en 2018- también reveló cómo le encanta encontrar nuevos talentos tanto como trabajar con grandes nombres: “Estoy muy orgulloso de participar en las carreras de la gente en ese momento. Como Becky lo estaba destrozando, pero nunca había llegado a una canción de frente y al centro, y estar en la obra de arte o en el video musical. No entiendo por qué eso no había ocurrido en ese momento. Así que quería ayudar a mostrar al mundo lo increíble que es y es increíble verlo”.

Mientras tanto, su tema más reciente ‘Living Without You’ -que cuenta con la colaboración de David Guetta y Sam Ryder- continúa con su objetivo de trabajar con “artistas realmente geniales”.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-