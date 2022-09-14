TORNEO CLAUSURA “TASA LÓPEZ”
En la pasada sesión semanal entre el Consejo de Delegados y la Comisión Directiva de la Liga de Veteranos de Fútbol de Catamarca, los encargados de la programación de partidos a jugarse en el marco del Campeonato Clausura 2022 presentaron para el análisis el diagrama de encuentros a disputarse hoy sábado 17 del corriente y luego del mismo lograron la aprobación del desarrollo de dicha jornada que se jugará en doble turno.
Turno Matutino – Cancha de 3 partidos: 9,30, 11,00 y 12,30.
CANCHA BANCO CATAMARCA
CIRCULO MEDICO – TESORIERI SUPER MASTER
C.E.C.”B” – FOMENTO GRADUADOS
C.E.C “A” – POL.RETIRADOS GRADUADOS
CANCHA POL. RETIRADOS
C.E.C. – UTA SUPER MASTER
REV “A” – ASTRADA GRADUADOS
REV “B” – LOS AMIGOS GRADUADOS
CANCHA LOS AMIGOS
LIBERAL ARG. – 9 DE JULIO SUPER MASTER
POL. RETIRADOS – BCO CATAMARCA SUPER MASTER
LIBERAL ARG. – MADERERA GRADUADOS
Turno Vespertino – Cancha de 2 partidos: 14,30 y 16,00 – Cancha de 3 partidos: 14,00, 15,30 y 17,00.
CANCHA 1 CEC
C.E.C. – SIND. VIAL SUPER MAXI
C.E.C. – CAI.SA MAXI
LOS AMIGOS – SOEM UNICA
CANCHA 2 CEC
C.E.C. – EL AUTENTICO MASTER
C.E.C. – SOEM SUPER SENIOR
NINO – BCO CATAMARCA SUPER MAXI
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
BCO NACION – ODONTOLOGO SENIOR
BCO CATAMARCA – REV MAXI
BCO CATAMARCA – CAI.SA UNICA
CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
UTA – NINO SUPER SENIOR
UTA – UTHGRA MAXI
UTA – ODONTOLOGO UNICA
CANCHA 1 NINO
FOMENTO – BCO NACION SUPER SENIOR
ASTRADA – POL.RETIRADOS SENIOR
ASTRADA – TESORIERI SUPER MAXI
CANCHA 2 NINO
NINO – CIRCULO MEDICO MASTER
NINO – INDEPENDIENTE SENIOR
NINO – SANTA CRUZ MAXI
CANCHA VILLA CUBAS
FOMENTO – PIRQUITAS SENIOR
FOMENTO – CHACARITA SUPER MAXI
FOMENTO – ASTRADA MAXI
CANCHA LA ESTACION
LA ESTACION – DEP. JUVENTUD SENIOR
MADERERA – SALTA CENTRAL UNICA
CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – GENERAL PAZ MASTER
9 DE JULIO – SALTA CENTRAL MAXI
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – MADERERA SENIOR
CIRCULO MEDICO – BCO NACION MAXI
CIRCULO MEDICO – 9 DE JULIO UNICA
CANCHA SOEM
UTHGRA – REV SUPER SENIOR
SOEM – SAN LORENZO SUPER MAXI
SOEM – POLICIAL MAXI
CANCHA FILIAL 26
TESORIERI – LOS AMIGOS MASTER
DEP. JUVENTUD – LIBERAL SUPER MAXI
DEP. JUVENTUD – SIND. VIAL UNICA
CANCHA LIBERAL ARGENTINO
SAN RAMON – JUV. DE LA FALDA S UPER MAXI
LIBERAL – SAN LORENZO MAXI
LIBERAL – SAN RAMON UNICA
CANCHA 1 INDEPENDIENTE
UTHGRA – SALTA CENTRAL SENIOR
INDEPENDIENTE – TESORIERI MAXI
TESORIERI – C.E.C. UNICA
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO – POL.RETIRADOS SUPER SENIOR
EL AUTENTICO – POL.RETIRADOS MAXI
EL AUTENTICO – NINO UNICA
CANCHA LOS AMIGOS
LOS AMIGOS – SIND VIAL SUPER SENIOR
LOS AMIGOS – 9 DE JULIO SENIOR
LOS AMIGOS – 9 DE JULIO SUPER MAXI
CANCHA CHACARITA
UTA – PIRQUITAS SUPER MAXI
CHACARITA – LOS AMIGOS MAXI
CHACARITA – LA ESTACION UNICA
CANCHA SANTA CRUZ
SANTA CRUZ – TESORIERI SUPER SENIOR
SANTA CRUZ – ODONTOLOGO SUPER MAXI
CANCHA MASCAREÑO
CIRCULO MEDICO – GENERAL PAZ SUPER SENIOR
CIRCULO MEDICO – CAI.SA SUPER MAXI
ODONTOLOGOS – MADERERA MAXI
CANCHA CORONEL DAZA
BCO NACION – INDEPENDIENTE MASTER
BCO NACION – LA ESTACION SUPER MAXI
BCO NACION – SANTA CRUZ UNICA
CANCHA SARMIENTO
GENERAL PAZ – SOEM SENIOR
REV – SALTA CENTRAL SUPER MAXI
REV – UTHGRA UNICA
CANCHA PARQUE DAZA
POLICIAL – C.E.C. SENIOR
POLICIAL – UTHGRA SUPER MAXI
POLICIAL – GENERAL PAZ UNICA
CANCHA DOÑA ROSA
CAI.SA – SAN LORENZO SUPER SENIOR
CAI.SA – TESORIERI SENIOR
FOMENTO – JUV. DE LA FALDA UNICA
CANCHA JUVENTUD LA FALDA
JUV. DE LA FALDA – SAN LORENZO SENIOR
JUV. DE LA FALDA – PIRQUITAS MAXI
SAN RAMON – DEP.JUVENTUD MAXI
LIBRES
MASTER: LIBERAL
SUPER MAXI: POL.RETIRADOS
UNICA: SAN LORENZO
Fuente: El Chasqui Digital