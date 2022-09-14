TORNEO CLAUSURA “TASA LÓPEZ”

En la pasada sesión semanal entre el Consejo de Delegados y la Comisión Directiva de la Liga de Veteranos de Fútbol de Catamarca, los encargados de la programación de partidos a jugarse en el marco del Campeonato Clausura 2022 presentaron para el análisis el diagrama de encuentros a disputarse hoy sábado 17 del corriente y luego del mismo lograron la aprobación del desarrollo de dicha jornada que se jugará en doble turno.

Turno Matutino – Cancha de 3 partidos: 9,30, 11,00 y 12,30.

CANCHA BANCO CATAMARCA
CIRCULO MEDICO – TESORIERI SUPER MASTER
C.E.C.”B” – FOMENTO GRADUADOS

C.E.C “A” – POL.RETIRADOS GRADUADOS

CANCHA POL. RETIRADOS

C.E.C. – UTA SUPER MASTER

REV “A” – ASTRADA GRADUADOS

REV “B” – LOS AMIGOS GRADUADOS

CANCHA LOS AMIGOS
LIBERAL ARG. – 9 DE JULIO SUPER MASTER
POL. RETIRADOS – BCO CATAMARCA SUPER MASTER

LIBERAL ARG. – MADERERA GRADUADOS

Turno Vespertino – Cancha de 2 partidos: 14,30 y 16,00 – Cancha de 3 partidos: 14,00, 15,30 y 17,00.

CANCHA 1 CEC

C.E.C. – SIND. VIAL SUPER MAXI
C.E.C. – CAI.SA MAXI
LOS AMIGOS – SOEM UNICA

CANCHA 2 CEC

C.E.C. – EL AUTENTICO MASTER
C.E.C. – SOEM SUPER SENIOR
NINO – BCO CATAMARCA SUPER MAXI

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA

BCO NACION – ODONTOLOGO SENIOR
BCO CATAMARCA – REV MAXI
BCO CATAMARCA – CAI.SA UNICA

CANCHA 3 BANCO CATAMARCA

UTA – NINO SUPER SENIOR
UTA – UTHGRA MAXI
UTA – ODONTOLOGO UNICA

CANCHA 1 NINO

FOMENTO – BCO NACION SUPER SENIOR
ASTRADA – POL.RETIRADOS SENIOR
ASTRADA – TESORIERI SUPER MAXI

CANCHA 2 NINO

NINO – CIRCULO MEDICO MASTER
NINO – INDEPENDIENTE SENIOR
NINO – SANTA CRUZ MAXI

CANCHA VILLA CUBAS

FOMENTO – PIRQUITAS SENIOR
FOMENTO – CHACARITA SUPER MAXI
FOMENTO – ASTRADA MAXI

CANCHA LA ESTACION
LA ESTACION – DEP. JUVENTUD SENIOR
MADERERA – SALTA CENTRAL UNICA

CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – GENERAL PAZ MASTER
9 DE JULIO – SALTA CENTRAL MAXI

CANCHA CIRCULO MEDICO

CIRCULO MEDICO – MADERERA SENIOR
CIRCULO MEDICO – BCO NACION MAXI
CIRCULO MEDICO – 9 DE JULIO UNICA

CANCHA SOEM

UTHGRA – REV SUPER SENIOR
SOEM – SAN LORENZO SUPER MAXI
SOEM – POLICIAL MAXI

CANCHA FILIAL 26

TESORIERI – LOS AMIGOS MASTER
DEP. JUVENTUD – LIBERAL SUPER MAXI
DEP. JUVENTUD – SIND. VIAL UNICA

CANCHA LIBERAL ARGENTINO

SAN RAMON – JUV. DE LA FALDA S UPER MAXI
LIBERAL – SAN LORENZO MAXI
LIBERAL – SAN RAMON UNICA

CANCHA 1 INDEPENDIENTE

UTHGRA – SALTA CENTRAL SENIOR
INDEPENDIENTE – TESORIERI MAXI
TESORIERI – C.E.C. UNICA

CANCHA 3 INDEPENDIENTE

EL AUTENTICO – POL.RETIRADOS SUPER SENIOR
EL AUTENTICO – POL.RETIRADOS MAXI
EL AUTENTICO – NINO UNICA

CANCHA LOS AMIGOS

LOS AMIGOS – SIND VIAL SUPER SENIOR
LOS AMIGOS – 9 DE JULIO SENIOR
LOS AMIGOS – 9 DE JULIO SUPER MAXI

CANCHA CHACARITA

UTA – PIRQUITAS SUPER MAXI
CHACARITA – LOS AMIGOS MAXI
CHACARITA – LA ESTACION UNICA

CANCHA SANTA CRUZ
SANTA CRUZ – TESORIERI SUPER SENIOR
SANTA CRUZ – ODONTOLOGO SUPER MAXI

CANCHA MASCAREÑO

CIRCULO MEDICO – GENERAL PAZ SUPER SENIOR
CIRCULO MEDICO – CAI.SA SUPER MAXI
ODONTOLOGOS – MADERERA MAXI

CANCHA CORONEL DAZA

BCO NACION – INDEPENDIENTE MASTER
BCO NACION – LA ESTACION SUPER MAXI
BCO NACION – SANTA CRUZ UNICA

CANCHA SARMIENTO

GENERAL PAZ – SOEM SENIOR
REV – SALTA CENTRAL SUPER MAXI
REV – UTHGRA UNICA

CANCHA PARQUE DAZA

POLICIAL – C.E.C. SENIOR
POLICIAL – UTHGRA SUPER MAXI
POLICIAL – GENERAL PAZ UNICA

CANCHA DOÑA ROSA

CAI.SA – SAN LORENZO SUPER SENIOR
CAI.SA – TESORIERI SENIOR
FOMENTO – JUV. DE LA FALDA UNICA

CANCHA JUVENTUD LA FALDA

JUV. DE LA FALDA – SAN LORENZO SENIOR
JUV. DE LA FALDA – PIRQUITAS MAXI
SAN RAMON – DEP.JUVENTUD MAXI

LIBRES

MASTER: LIBERAL

SUPER MAXI: POL.RETIRADOS

UNICA: SAN LORENZO

Fuente: El Chasqui Digital

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