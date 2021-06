Música

A traves de su cuenta de Instagram, Shakira compartió fotos desde un estudio de grabación y le contó a sus seguidores que está trabajando en el sucesor de El Dorado.

“Maravillosa sesión en el estudio con los increíbles Emily Warren e Ian Kirkpatrick. Después de un año de aislamiento, tuve las sesiones más mágicas. ¡¡Escribí toneladas de canciones en 14 días!! ¡Era como si se estuvieran derramando! ¡Gracias Afo Verde y a su increíble equipo de Sony Music Latin por todo el apoyo! ¡Estoy tan feliz con mi nueva música! ¡Y esto es solo el principio!”, escribió la cantante.

After a year of isolation, I had the most magical sessions!

Wrote tons of songs in 14 days!! Everything was just pouring out!

Thank you to @afoverde and his amazing team at @SonyMusicLatin for all the support!

So happy with my new music! And this is just the beginning! pic.twitter.com/wMNW0cDMgV

— Shakira (@shakira) May 26, 2021