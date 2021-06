Música

A casi cuatro años de su último álbum, el músico anunció que vuelve con un disco ochentoso llamado “Sob Rock”.

Ya quedó lejos el último lanzamiento discográfico del talentoso guitarrista de Connecticut, The Search For Everything, un disco conceptual lanzado en 2017 que contaba la superación de una ruptura amorosa. Desde ese entonces hasta hoy, siguió componiendo y compartiendo nuevas canciones como “New Light” (2018), “I Guess I Just Feel Like” (2019) y “Carry Me Away” (2019).

Ahora, desde sus redes, anunció el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, “Sob Rock”, que ya tiene arte de tapa -en la que posa con su propio modelo de guitarra de la marca PRS- y fecha de estreno: el 16 de julio. Además, acaba de subir otro posteo con un video de lo que parece ser un adelanto del disco con el texto “Pronto. #Viernes”, que hizo enloquecer a sus seguidores.

El músico también pidió disculpas en sus historias por la demora en el lanzamiento de este nuevo material -que estaba planeado para mayo- y bromeó al respecto: “Les aseguro que todo comenzará muy pronto. Lo diré así: cada día que tienen que pasar sin mi nueva música es otro día en el que puedo trabajar más duro para asegurarme de que sea escuchada por más gente y así puedan disfrutarla. Espero que piensen que vale la pena esperar”.

Rose Bouzon