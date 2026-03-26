Senegal ha denunciado lo que considera el «robo administrativo más descaradamente injusto» en la historia del fútbol, luego de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidiera despojar al equipo del título de la Copa Africana de Naciones. La afirmación fue realizada por Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, durante una conferencia de prensa en París.

Fall aseguró que Senegal tomará medidas para defender el «honor» de sus jugadores ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Suiza. En este sentido, el abogado Seydou Diagne calificó la situación como una «traición» y anunció que han reunido un equipo de abogados de diversos países, incluyendo Suiza, España y Francia, para llevar adelante el caso.

La controversia surgió tras el fallo inesperado de la CAF la semana pasada, que retiró a Senegal el título que había obtenido en una final llena de tensión en enero, otorgándolo en cambio a Marruecos, el país anfitrión. La federación senegalesa argumenta que el fallo es injusto, dado que el equipo aún se considera campeón de África a pesar de la decisión de la CAF.

La junta de apelaciones de la CAF dictaminó que Senegal había perdido por incomparecencia en la final, y así, su victoria 1-0 en tiempo extra se transformó en un 3-0 por default a favor de Marruecos. Sin embargo, el equipo legal de Senegal sostiene que esta decisión carece de fundamento y que se está investigando si hubo corrupción en el panel de apelaciones de la CAF.

«Si el TAS permite que esto ocurra, el ganador del próximo Mundial podría decidirse dentro de un bufete de abogados», expresó Diagne, subrayando la gravedad de la situación.

Senegal se encuentra actualmente en Francia, donde se prepara para un amistoso contra Perú en el Stade de France el sábado, y la federación ha decidido presentar el trofeo de la Copa Africana a sus aficionados antes del partido.

El recurso presentado ante el TAS fue registrado el miércoles, aunque aún no se ha fijado un calendario para el proceso. El gobierno senegalés también ha solicitado una investigación internacional sobre «presunta corrupción» en la CAF.

Los abogados de la federación han indicado que están analizando las acciones de los miembros del panel de apelaciones, y podrían presentar acciones legales si se confirma que hubo corrupción. El TAS ha recibido la solicitud de más tiempo para presentar el escrito de apelación, dado que la CAF aún no ha proporcionado una explicación detallada de su decisión.

El abogado Serge Vittoz argumentó que si hubo defectos de procedimiento en la fundamentación del fallo, esto será abordado en la apelación. Según él, el código disciplinario de la CAF requiere que todas las decisiones estén fundamentadas, lo cual no se ha cumplido en este caso.

Los jueces de apelación de la CAF retiraron el título a Senegal dos meses después de la final, como consecuencia de que los jugadores abandonaron el campo en protesta por un penal que se concedió a Marruecos en el último momento. Cuando Senegal regresó, logró mantener el marcador hasta el tiempo extra, donde anotaron el único gol del partido.

Las reglas del fútbol estipulan que la decisión del árbitro en el terreno de juego es definitiva, pero los jueces de la CAF se basaron en una norma que establece que cualquier equipo que se niegue a jugar será eliminado de la competición. Esta situación ha alimentado la percepción de que Marruecos, como coanfitrión del Mundial 2030, tiene una influencia creciente en el fútbol internacional.

El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, ha insistido en que «ni un solo país en África será tratado de una manera más preferencial» que otros. Sin embargo, la apelación ante el TAS podría tardar meses en resolverse, aunque los abogados de Senegal buscarán un procedimiento acelerado, esperando que la federación marroquí y la CAF acepten para resolver el caso en un plazo de dos meses.