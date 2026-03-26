El caso de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años oriunda de Barcelona, conmueve a España luego de que la Justicia autorizara que reciba la eutanasia tras una batalla judicial de casi dos años en la que incluso debió enfrentarse a su propia familia, que se oponía a la decisión.

La joven solicitó la muerte asistida en 2024 al argumentar que sufre dolores físicos, psicológicos y emocionales persistentes como consecuencia de una paraplejia irreversible que padece desde la adolescencia.

Según trascendió, el procedimiento se realizará este jueves, luego de que se agotaran todas las instancias judiciales que intentaron frenar la medida.

Una historia marcada por la violencia y las secuelas físicas

La situación de Noelia se remonta a cuando era menor de edad y fue víctima de una violación grupal. Tras ese episodio, se arrojó desde un quinto piso y sobrevivió, pero sufrió lesiones irreversibles que la dejaron con paraplejia.

Desde entonces, se desplaza en silla de ruedas, tiene una discapacidad superior al 70% y padece fuertes dolores neuropáticos que, según explicó, le impiden llevar una vida normal.

Durante años permaneció internada en centros especializados y atravesó tratamientos médicos sin lograr mejorar su calidad de vida.

“La felicidad de mi familia no puede estar por encima de mi sufrimiento. Yo quiero irme en paz”, expresó la joven en una entrevista televisiva, al explicar por qué decidió iniciar el proceso para acceder a la eutanasia.

La familia se opuso y el caso llegó a la Justicia europea

El principal opositor fue su padre, quien con el apoyo de organizaciones religiosas presentó distintos recursos judiciales para impedir el procedimiento.

Pese a ello, los organismos médicos y la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña habían considerado que la joven cumplía con todos los requisitos previstos por la ley española para acceder a la muerte asistida.

La causa pasó por distintas instancias judiciales hasta que el Tribunal Supremo confirmó que Noelia tenía derecho a decidir y que la oposición familiar no podía impedirlo.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional rechazó el último recurso presentado por la familia, y el caso llegó incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también desestimó frenar el procedimiento.

Un caso que reabre el debate sobre la eutanasia

La historia generó un fuerte debate en España sobre el derecho a la muerte digna, el alcance de la ley de eutanasia y el rol de la familia en decisiones de este tipo.

Para la Justicia, la joven cumplía con todos los requisitos legales y había manifestado de manera libre y reiterada su voluntad de acceder a la muerte asistida.

Tras el fallo definitivo, el procedimiento quedó habilitado y se realizará en las próximas horas, poniendo fin a un proceso judicial que se extendió durante 20 meses y que conmovió a la sociedad española.