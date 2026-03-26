LA MINISTRA ROLDÁN CONTINÚA EN LA PRESIDENCIA DEL ENTE NORTE TURISMO

Catamarca formó parte este jueves de la 175° Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), que se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, con la participación de autoridades y referentes del sector turístico de todo el país.

La delegación catamarqueña estuvo encabezada por la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldan, quien, junto a la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarin, participaron de distintas instancias de trabajo e intercambio junto a representantes de las demás provincias y del gobierno nacional.

Durante la jornada se eligió al nuevo presidente del CFT, responsabilidad que recayó sobre el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) y titular del Ente Patagónico, Dante «Willy» Querciali. En la reunión abordaron temas centrales vinculados al presente y futuro del turismo en Argentina, entre ellos el financiamiento internacional con el acompañamiento del Banco Mundial, la conectividad aérea, las estrategias de promoción, la innovación en el sector y la puesta en valor del patrimonio.

Reunión Ente Norte

Entre las actividades que se desarrollaron en Rosario el Ente Norte Turismo tuvo su primera reunión anual, donde participaron las autoridades de Turismo de las provincias del Norte Argentino. En la oportunidad, los presentes ratificaron la continuidad de la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, como presidenta del organismo regional.

Desde el Ente Norte se trabaja articuladamente como región para promover estrategias conjuntas de posicionamiento turístico para la región, apuntando a la internacionalización de sus destinos.