PROPUESTAS EN CATA Y CASA DE LA CULTURA

En el marco de la agenda de Semana Santa, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, propone una serie de actividades que invitan a disfrutar de la gastronomía, la música, las artesanías y el diseño en distintos espacios culturales de la ciudad.

La programación comenzará el jueves 2 de abril a las 21.30 en OCTA, restaurante de CATA (República 461), con una cena de vigilia de tres pasos y música en vivo. La propuesta gastronómica incluirá dos opciones de entrada: empanadas de quinoa con vegetales asados y queso de cabra, o berenjenas asadas con yogurt especiado y miel picante; como plato principal se puede optar por ravioles de humita con salsa de manteca y salvia o pesca blanca a baja cocción con crema de coliflor y vegetales; y postres flan casero con crema de cayote y dulce de leche o peras al malbec con queso crema y brownie.

La propuesta gastronómica se complementa con música en vivo del Dúo Carrizo Saavedra. La actividad tiene costo, capacidad limitada y requiere reserva previa al 383 4641997.

Las actividades continuarán el viernes 3 de abril, de 17 a 21 horas en CATA, con la propuesta “Cantos y Sabores de Semana Santa”, una experiencia que integra gastronomía, música y promoción cultural en un mismo espacio de encuentro para residentes y visitantes.

En el Patio de las Palmeras de CATA, en sarmiento 613, se desarrollará “Tradiciones Ambateñas”, con la participación de los municipios de La Puerta, Los Varela, El Rodeo y Las Juntas, que presentarán su gastronomía tradicional a través de degustaciones y demostraciones culinarias con productos típicos de cada localidad.

A esta propuesta se sumará el municipio de Fray Mamerto Esquiú, con la elaboración y degustación de tamales, una de las preparaciones más representativas de la cocina catamarqueña.

Durante la jornada, el público podrá recorrer los distintos stands, conocer la oferta turística de cada municipio y disfrutar de un espacio especialmente ambientado, con música y propuestas pensadas para amenizar el encuentro.

La jornada incluirá un concierto coral, que se realizará a las 19 hs en el segundo patio, con la participación del Coro de Cámara de la Municipalidad de la Capital y el Catamarca Gospel Choir, dirigido por Natalia Brizuela César. El repertorio estará especialmente seleccionado en sintonía con el carácter espiritual y reflexivo de la fecha, en un formato íntimo que aprovechará la acústica natural del espacio.

La agenda continuará el sábado 4 y domingo 5 de abril, de 17 a 21 en la Casa de la Cultura (San Martín 533), con la Feria de Pascuas: Artesanías & Diseño, un espacio que reunirá a emprendedores, artesanos y productores culturales, promoviendo la producción local y el diseño catamarqueño. Expondrán productores que integran Tienda C y el Mercado Artesanal de la Provincia.

Durante ambas jornadas habrá música en vivo. El sábado se presentará Miranda Alvar con su propuesta de jazz y el domingo, Flor de Lima con música latinoamericana.

Todas las actividades, con excepción de la del día jueves, se realizan con entrada gratuita.

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