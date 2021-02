Música

Education Entertainment Recreation (Live at Alexandra Palace), el nuevo discode New Order, será en vivo y estará disponible en formato físico y digital el 7 de mayo.

En este momento en el que muchos extrañan los recitales en vivo, la noticia de la banda de Bernard Sumner y Stephen Morris es un bálsamo. Con el objetivo de hacer que sus fanáticos revivan la energía de ir a un show, decidieron lanzar un disco nuevo que compile sus canciones en el Manchester International Festival, el 09 de noviembre de 2018.

En esa oportunidad, no sólo tocaron hits como “Bizarre Love Triangle”, “The Perfect Kiss”, “Ultraviolence”, “Tempation” y “Blue Monday”, sino que también repasaron clásicos de Joy Division como “Decades” , “Disorder”, y por supuesto, “Love Will Tear Us Apart”.

Rose Bouzon