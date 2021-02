Entretenimiento

Se trata de un caracol de 31cm de largo hallado hace 90 años en la cueva ornamentada de Marsoulas (Francia). Los investigadores no le habían dado importancia, hasta que descubrieron que se trataba de un instrumento musical de 18.000 años, ¡y lo probaron!

“La caracola de Marsoulas” es el instrumento musical más antiguo hallado hasta el momento y según informaron los investigadores que descubrieron su función, produce un sonido similar al de una trompeta.

Si bien este caracol fue hallado en 1931, su descubridor supuso que se trataba de una taza ceremonial del pueblo magdaleniense, y durante todo este tiempo, formó parte de la colección del Museo de Historia Natural. Sin embargo, un equipo de investigadores franceses, entre ellos Toulouse Carole Fritz y Gilles Tosello, se dieron cuenta que presentaba modificaciones para ser usado como un instrumento musical. Por eso, llamaron a un músico que no sólo logró hacerlo sonar, sino que fue capaz de reproducir tres notas distintas: do, re y do sostenido.

Este descubrimiento echa luz sobre los últimos grupos del Paleolítico superior: “Este trabajo permite poner sonidos sobre una época que conocemos solamente con dibujos y objetos”, explicó Tosello.

Rose Bouzon