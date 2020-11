“Se viene lo peor”, las violentas cartas del femicida de Paola Tacacho que dejó antes de matarla

14 noviembre, 2020 12:54

Salieron a la luz dos cartas que escribió el femicida de Paola Tacacho, la profesora de inglés de Tucumán, después de allanar la casa del ex alumno.

El caso de Paola Tacacho, la docente de inglés que fue asesinada por un alumno que estaba obsesionada con ella y que después se suicidó, conmovió a toda la sociedad por las características del violento femicidio que destrozó a una familia entera y que además, dejó en evidencia la falta de recursos que tienen las mujeres para enfrentar situaciones como esta.

Ahora, los investigadores allanaron la casa del acusado, Mauricio Parada Parejas, y encontraron dos cartas escritas antes de cometer el femicidio en donde culpa no sólo a la víctima sino también a dos funcionarios judiciales y a la familia, ya que según su mirada lo dejaron solo a pesar de saber que tenía esquizofrenia.

Fue el personal de la División Homicidios de la policía de Tucumán quien encontró las dos cartas escritas por el femicida de Paola Tacacho en donde además, pidió que quemen todas sus pertenencias: “Que nadie se quede con nada”, dijo, en una de las aberrantes frases que escribió el autor del crimen.

“Al carajo con todo y con todos los que andan votando chorros como Cristina y los nazis peronistas y creyendo que así van a funcionar las cosas. No me arrepiento de ‘nada’ ni tampoco pido perdón ‘jamás’. No se acomoden, prepárense porque se viene el fin de todo y estarán ahí para ver cómo todo se cae”, escribió.

El horror

En la carta, también agregó: “Yo no tengo la culpa de nada. No pedí ni voté por nacer. La culpa es de la mamá por ser irresponsable e imprudente en ir a tener hijos cuando no tenía porque ya era vieja, sin pensar”.

Por último, escribió: “Pongo una maldición al universo y digo que viene lo peor, así que a prepararse y voy a estar ahí para reírme, al carajo con todo”, detalló en uno de los fragmentos que escribió antes de matar a Paola Tacacho.

Cabe destacar que la docente había hecho trece denuncias de las cuales ninguna llegó a juicio y a pesar de que logró una perimetral, el joven jamás la respetó y el Estado estuvo completamente ausente ya que no le ofrecieron ninguna protección adicional y eso llevó como resultado a su muerte.

