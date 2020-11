“Dónde están todos?, no escucho a nadie”, la diabólica frase de una muñeca que no tiene pilas

14 noviembre, 2020 12:53

Una mujer compartió una publicación en la que su muñeca habla sin tener las pilas puestas. Lejos de asustarse, compartió el momento y se volvió viral.

Los hechos paranormales e inexplicables son temas que suelen levantar controversia en las redes sociales. Desde fantasmas y espíritus hasta magia negra o muñecas diabólicas. Estos son algunos de los asuntos que más hipótesis y teorías levantan. Justamente, una muñeca diabólica ha sido tema de conversación en las redes estos días.

El episodio comienza con una mujer de Salta. Esta grabó en su propia casa a una muñeca diabólica. Según se pudo ver en las redes sociales, la joven lejos de asustarse, grabó el momento en el que se puede ver a la muñeca antigua hablando.

En el vídeo se puede ver al juguete tumbado en el suelo mientras se escucha una grabación con una voz bastante infantil en la que se puede escuchar diferentes frases durante los casi dos minutos que dura la publicación. “Estás escondida. Sal, no te puedo encontrar”, “perdón, no escucho bien. ¿Puedes repetir?”, “¿dónde están todos? No escucho a nadie”, son algunas de las frases que, supuestamente, dice la muñeca.

“Algo rarísimo le pasó a una tía! Es una muñeca de hace muchos años que le regalaron a su hija y rezaba el Ángel de la guarda pero al estar viejita ya no andaba! Y de repente así de la nada empezó a reírse y a decir cosas!! Cuando le preguntaban ella respondía! No tenia pilas ni nada por el estilo! Ahí en el video se ve como responde a lo que dicen!”, escribió la joven junto a su posteo.

Más allá de las pruebas vistas, muchos de los usuarios que han visto el vídeo aseguraron que se trata de una simple broma. Para ello, explican que es tan probable como haber grabado a la muñeca y, fuera de plano, haber reproducido las grabaciones por separado y así, asegurar que la muñeca no tuviese pilas y que era quién soltaba las frases.

