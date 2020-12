Música

La próxima película biográfica de Sony es sobre Whitney Houston y se titulará I Wanna Dance with Somebody. Tras unos meses de pre-producción, finalmente encontraron a su estrella principal. La actriz inglesa Naomi Ackie está en “negociaciones finales” para interpretar a la fallecida cantante legendaria, según Variety.

Ackie, de 28 años, ganó recientemente un BAFTA por su aclamada actuación en la comedia dramática de Netflix The End of the F *** ing World. También obtuvo una gran puntuación frente a la pantalla en Star Wars: The Rise of Skywalker y la serie de antología británica Small Axe de Steve McQueen.

Junto con la directora Stella Meghie (The Photograph) y el guionista Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody), Ackie contará la compleja pero inspiradora historia de Whitney Houston, actriz, poderosa vocalista e ícono de la cultura pop. Y ella también tendrá la bendición de la familia de Houston, que ya firmpo y aprobó la película y serán productores.

“Pasamos la mayor parte del año pasado en una búsqueda exhaustiva de una actriz que pudiera encarnar a Whitney Houston”, comentó Meghie en un comunicado. “Naomi Ackie nos impresionó en cada etapa del proceso. Me conmovió su capacidad para capturar la presencia escénica de un ícono global mientras lleva la humanidad a su vida interior “.

Pat Houston, que produce en nombre de Houston Estate, elogió de manera similar a Ackie. “Transformar a alguien en un ícono incomparable es virtualmente imposible, pero con una cuidadosa consideración, Naomi Ackie fue seleccionada en base a sus actuaciones de calidad y su profundo compromiso de emerger en la mujer que todos amamos”.

Clive Davis, veterano de la industria de la música y uno de los mentores de Houston, también está en el equipo de producción de I Wanna Dance with Somebody. Describió la prueba de pantalla de Ackie como “tan poderosa que me subió escalofríos”.

Se espera que Sony lance I Wanna Dance with Somebody en noviembre de 2022.

Según la sinopsis, I Wanna Dance with Somebody es “una celebración alegre, emotiva y desgarradora de la vida y la música de la mejor vocalista pop de R&B de todos los tiempos, siguiendo su viaje desde la oscuridad hasta el estrellato musical. Si bien es muy franco sobre el precio que exigió el estrellato, será a la vez la rica y compleja saga de la búsqueda del matrimonio perfecto entre la canción, la cantante y el público, y al mismo tiempo la conmovedora historia de una simple chica de Jersey que intenta para encontrar el camino de regreso a casa “.