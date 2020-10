Música

Wendell Pierce anunció que interpretará al gran B.B. King en una nueva película biográfica sobre el legendario músico.

Pierce es conocido por sus papeles como el detective Bunk Moreland en The Wire y, más recientemente, como James Greer en Jack Ryan. El actor anunció su casting como el propio King, tuiteando: “Somos oficiales. Ha comenzado la preparación de una película en la que tendré el honor de interpretar al gran BB King. Honrado”. En otro tweet, agregó: “Le prometí a BB King antes de morir que lo honraré a él ya su genio creativo. Un icono estadounidense”.

El proyecto se titula The Thrill Is On, interpretando el nombre de la amada versión de King de “The Thrill Is Gone” de Roy Hawkins de 1969. Según IMDb, la película se centrará en la relación de King con Michael Zanetis. Zanetis está co-escribiendo el guión junto a Melora Donoghue, además de ser productora.

King falleció a la edad de 89 años en 2015, dejando un legado de 40 álbumes de estudio y 15 premios Grammy. El ícono del blues también fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987. Pierce ya tiene práctica con desafíos musicales similares. Para su papel de Antoine Batiste en Treme de HBO, aprendió a tocar el trombón. Incluso contribuyó a numerosos discos de jazz de Nueva Orleans de artistas como Kermit Ruffins y Wynton Marsalis.

I promised BB King before he died, I will honor him and his creative genius. An American Icon. pic.twitter.com/htICX6IIif — Wendell Pierce (@WendellPierce) October 19, 2020