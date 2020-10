Música

Paul McCartney vuelve con u nuevo disco el 11 de diciembre, McCartney III. El álbum homónimo llega en el 50 aniversario del primer álbum solista del ex Beatles; al igual que McCartney I y su sucesor de 1980 McCartney II, McCartney III es un álbum solista en todos los sentidos, autoproducido y grabado únicamente por McCartney, que toca todos los instrumentos.

“Paul no había planeado lanzar un álbum en 2020, pero en el aislamiento de ‘Rockdown’, pronto se encontró desarrollando algunos bocetos musicales existentes y creando aún más nuevos”, explica un comunicado de prensa. “En poco tiempo, una colección ecléctica de canciones espontáneas se convertiría en McCartney III: un trabajo en solitario, de producción propia y, literalmente, muy literal, que marca el comienzo de una nueva década, en la tradición de McCartney de los 70 y McCartney II de los 80”.

“Vivía la vida encerrado en mi granja con mi familia e iba a mi estudio todos los días”, agrega McCartney en su propia declaración. “Tuve que trabajar un poco en la música de una película y eso se convirtió en la pista de apertura y luego, cuando terminé, pensé ¿qué haré a continuación? Tenía algunas cosas en las que había trabajado a lo largo de los años, pero a veces se acababa el tiempo y quedaba a medio terminar, así que empecé a pensar en lo que tenía. Cada día comenzaba a grabar con el instrumento en el que escribí la canción y luego gradualmente lo iba superponiendo, era muy divertido. Se trataba de hacer música para ti mismo en lugar de hacer música que tiene que funcionar. Entonces, hice cosas que me apetecía hacer. No tenía idea de que esto terminaría como un álbum “.

Third Man Records, el sello de Jack White, va a lanzar un vinilo de edición limitada de McCartney III, creado con 33 copias de vinilo reciclado de McCartney I y McCartney II.

McCartney III marca el 18º álbum del músico hasta la fecha y llega un poco más de dos años después de su anterior LP, Egypt Station.