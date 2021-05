El intendente capitalino, Gustavo Saadi, participó en una asamblea virtual con más de 250 participantes en línea para evaluar los avances del Plan Estratégico Integral 2030; encuentro en el que se puso en marcha la segunda etapa del trabajo, consistente en la planificación de las propuestas presentadas por los vecinos de las distintas zonas de la ciudad.

Los secretarios de Gobierno y Coordinación, Fernando Monguillot, y de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, participaron también del diálogo junto con otros funcionarios de la comuna.

Durante la reunión, que se desarrolló a través de la plataforma de Zoom, los funcionarios de la Municipalidad de la Capital presentaron los avances de la etapa de diagnóstico, la cual se llevó a cabo de forma presencial en los distintos barrios y contó con la participación de un gran número de vecinos, quienes presentaron más de 500 proyectos e ideas para mejorar la ciudad.

Durante la reunión se dio apertura a la etapa de planificación, donde los vecinos participantes junto con los concejales de los distintos circuitos, seleccionaron las propuestas de forma estratégica y avanzaron hacia la elaboración de un proyecto formal, donde intervendrán las distintas áreas del municipio afines a cada propuesta para brindarles asesoramiento técnico y profesional.

La asamblea, que duró casi tres horas, cerró una primera etapa de esta novedosa forma para seleccionar los cambios que se van a ejecutar en la Capital.

La Directora de Planificación Estratégica y Gobierno Abierto, Eugenia García Posse, explicó que “el hecho de que algunos proyectos no resultaran votados en esta primera etapa, no significa que no se vayan a ejecutar, sino que en el corto plazo se dará prioridad a los que resultaron seleccionados; en tanto que el resto serán abordados junto con los vecinos en una planificación conjunta con los funcionarios de la Municipalidad”.

El intendente Gustavo Saadi agradeció a los participantes y felicitó a todos los que se sumaron activamente en la primera etapa del Plan Estratégico: “Estamos muy contentos por cómo se llevó a cabo este proceso, hubo mucha participación. A nosotros nos interesaba de sobremanera escuchar la opinión sobre todo de los organismos técnicos que participaron, también de las organizaciones intermedias y vecinos en particular”, expresó.

“Yo creo que hoy, en los tiempos que nosotros vivimos y en estas gestiones modernas, se nos exige un gobierno abierto porque si no hay una participación real y concreta de todos los actores, cualquier gestión puede ir a un fracaso”, remarcó.

Asimismo, el jefe comunal recalcó que: “Yo no quiero que el Plan Estratégico Integral sea un libro que termine en una biblioteca, sino que tenga planes de acciones concretas, que podamos ir llevándolos a cabo”.

Aporte importante

Por su parte, el secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, en consonancia con lo mencionado por el intendente sostuvo: “Se está concluyendo una primera etapa, en la cual se logró recopilar información sobre problemáticas, inequidades y oportunidades que tiene nuestra ciudad, tanto en nivel transversal sobre todos sus aspectos, como también en particular de cada zona barrial de nuestra ciudad. Fue muy importante el aporte que realizaron todos y se tienen en cuenta todas las propuestas para mejorar nuestra ciudad; lo más importante es que nuestra ciudad crezca con una lógica de expansión”.