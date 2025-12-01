Hugo Muleiro, periodista especializado en temáticas de niñas, niños y adolescentes y Dolores Aguirre Guarrochena, jueza de la justicia penal juvenil de Rosario, disertaron para una audiencia de periodistas y funcionarios/as de la justicia sobre buenas prácticas a la hora de comunicar en medios sobre esta materia.

Desde su amplia trayectoria, estudios y experiencia los disertantes brindaron herramientas prácticas para atender esta responsabilidad de manera urgente.

El Departamento de Comunicación Judicial, con el apoyo de la Corte Justicia y por medio de la Escuela de Capacitación Judicial, pudo concretar este primer programa de formación para periodistas que además pretendió ser el punto de encuentro entre dos ámbitos que necesariamente deben trabajar en conjunto para acercar la información de la calidad a la sociedad de manera responsable, respetando siempre los derechos en juego.