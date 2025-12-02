El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, encabezó la inauguración del nuevo predio social y deportivo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), un espacio pensado para la recreación, el encuentro y la capacitación de los empleados del organismo y del Ministerio de la Vivienda.

El predio, ubicado en un terreno de 7.000 m2, incluye un salón de usos múltiples, pileta (semiolímpica), baños, cocina y otras áreas. Según detallaron las autoridades, más de 500 familias vinculadas al IPV y al ministerio serán beneficiadas con este nuevo espacio.

La administración del predio quedará en manos de la Asociación de Trabajadores del IPV, que será la encargada de organizar el funcionamiento y el uso de las instalaciones, que tendrán como objetivo el esparcimiento, actividades sociales, recreativas y deportivas.

Durante el acto también participaron el administrador del IPV, Alberto Barrionuevo, y otras autoridades ministeriales y provinciales.

Catamarca Provincia
