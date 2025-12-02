El Poder Judicial de Catamarca formó parte del Primer Encuentro Federal de Autoridades de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con la participación de representantes de 19 provincias y organismos nacionales vinculados a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

En la oportunidad, la Dra. Olga Amigot, jueza del Juzgado de Familia, de Violencia Familiar y de Genero Nº 2, participó como expositora en la tercera mesa de debate, dedicada a los desafíos y oportunidades en materia de violencia económica y derecho alimentario. Su intervención aportó una mirada jurídica y territorial desde la experiencia catamarqueña en casos de incumplimiento de cuotas alimentarias y abordajes integrales con perspectiva de género.

El encuentro contó con la presencia de autoridades de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, UNICEF, la Cámara Argentina de Comercio, universidades y organizaciones especializadas como ELA y AJUFRA.

Durante la apertura, las autoridades resaltaron la necesidad de fortalecer la cooperación federal para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho alimentario, dado que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias constituye una forma de violencia económica que afecta directamente el desarrollo y la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes.

El encuentro concluyó con la presentación de la Declaración para la creación de la Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, un hito que formaliza el compromiso entre jurisdicciones para compartir información, unificar criterios técnicos, promover buenas prácticas y fortalecer políticas públicas que garanticen el interés superior de niñas, niños y adolescentes en todo el país.