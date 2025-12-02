El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a los representantes de los gremios ATE y UPCN para dialogar y avanzar en mejoras salariales para los trabajadores públicos provinciales. Del encuentro también participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria.

En la oportunidad, se acordó con los representantes gremiales que el Adicional Mínimo Nivelador quedará fijo en el sueldo como un concepto y formará parte de la base para aplicar el porcentaje de actualización.

Esto permitirá que los trabajadores estatales vean reflejado en el sueldo de noviembre el aumento de 4,5% correspondiente a la actualización bimestral acordada oportunamente en paritarias.

Con esta acción, todos los empleados públicos recibirán aumento, puesto que el Adicional Mínimo Nivelador queda incorporado en el sueldo y será parte de la base de todos los conceptos del sueldo que se tienen en cuenta para aumentos.

