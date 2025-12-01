La Dirección de Tránsito del Municipio de Tinogasta, en un trabajo articulado con personal de la Comisaría local, llevó adelante la destrucción de 98 caños de escape libres que habían sido decomisados por infringir la Ordenanza Municipal Nº1047/21. Esta normativa establece límites precisos en los niveles de ruidos molestos, fijando un máximo de 84 decibeles para garantizar una convivencia adecuada en la comunidad.

El procedimiento estuvo a cargo del equipo de la Dirección de Tránsito, área dependiente de la Secretaría de Gobierno, que recordó que este tipo de dispositivos genera un impacto negativo directo en la calidad de vida de los vecinos debido al alto nivel sonoro que producen.

En este marco, y en virtud de un acuerdo entre la Policía de Tinogasta y la Dirección de Tránsito, se resolvió reforzar los operativos de control vehicular, con especial énfasis durante los fines de semana y en jornadas de alta circulación. Paralelamente, se mantendrán controles rotativos y móviles durante la semana con el objetivo de prevenir infracciones y fortalecer la seguridad en la vía pública.

El director de Tránsito, David Perea, expresó su preocupación por el incremento de menores de edad conduciendo vehículos y realizando maniobras peligrosas, lo que representa un riesgo para ellos mismos y para terceros. Señaló además que una parte importante de los vehículos retenidos, en su mayoría motocicletas, no cumple con los requisitos mínimos de circulación establecidos por la normativa vigente.

Finalmente, Perea hizo un llamado a la responsabilidad de padres y tutores, destacando la importancia de acompañar y supervisar a los menores para evitar incidentes y contribuir a una convivencia segura. “La prevención y el compromiso de las familias son claves para cuidar la vida y el bienestar de toda la comunidad”, sostuvo.