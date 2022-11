El intendente capitalino, Gustavo Saadi, presentó esta tarde el Plan Estratégico Integral (PEI2030), que sienta las bases para el desarrollo de la ciudad por una década, y cuya elaboración demandó dos años de intenso trabajo.

El PEI2030 se plasmó en un libro de más de 320 páginas, que desmenuza al detalle cada aspecto del área urbana capitalina, y en base a un método específico de trabajo, ordena y define las acciones, obras y políticas a implementar a corto, mediano y largo plazo.

Acompañado por su gabinete, por concejales del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, el rector de la UNCA, Oscar Arellano, integrantes de la Comisión Asesora, centros vecinales y autoridades provinciales, Saadi destacó el PEI como propiedad de “todos los capitalinos”.

Durante la presentación, como aspecto más valioso del Plan, se destacó su carácter consensuado y la enorme participación que caracterizó el proceso, en cuyo desarrollo se involucraron activamente todas las fuerzas políticas, colegios profesionales, instituciones educativas de todos los niveles, entidades civiles, organizaciones barriales, clubes, organismos y vecinos.

En el transcurso del acto, se firmó además un convenio con la Unión de Arquitectos para convocar a un concurso público nacional de anteproyecto para el Parque Sur, cuya creación ganó como una de las políticas estratégicas zonales.

Gustavo: “El PEI pertenece a todos los capitalinos”

El intendente Gustavo Saadi destacó que no tiene “ninguna duda” de que todos deseamos “vivir en una ciudad más igualitaria, más inclusiva, más accesible, donde todos tengan acceso a beneficios y servicios; una ciudad más integrada y más linda, más segura, amigable con el medio ambiente y económicamente pujante”.

“Pero todos somos conscientes de que una ciudad con esos atributos no surge de una forma casual y espontánea, ni depende de las buenas intenciones o las ideas de los gobernantes que circunstancialmente están a cargo del Ejecutivo municipal: no se logra de la noche a la mañana. Se logra fundamentalmente con planificación”, explicó, para recordar que eso no es otra cosa que “organizarse en base a un plan, tener un diagnóstico y reconocer fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para establecer metas y objetivos para el corto, mediano y largo plazo”, agregó.

Señaló que para ello se necesitan especialistas, pero sobre todo la participación de la sociedad civil, porque los vecinos son quienes mejor conocen las necesidades de cada sector. “Pero no alcanza la planificación y la participación: hace falta consenso”, porque sino cada cuatro años cambian las autoridades y cambian también los planes del gobierno anterior, lo que implica un desorden en el crecimiento de la ciudad. “Se necesita consenso para que el plan sea sostenible en el tiempo, y eso es lo que estamos presentando: un plan con participación y absoluto consenso, con el cual incluso podemos anticiparnos a los deseos y las necesidades de las futuras generaciones”.

Gustavo recordó que es obligatorio renovar este plan cada diez años, y agradeció la gran respuesta de la comunidad, plasmada “en más de 85 talleres, con unas 20 organizaciones de la sociedad civil y más de 2.000 vecinas y vecinos que intervinieron activa y directamente en las zonas de planificación barrial”.

“Hoy rompimos un mito, porque se dice que se arman comisiones para no hacer nada, porque hubo un trabajo extraordinario de esta comisión”, y felicitó especialmente a Eugenia García Posse por su rol vital para llevar este proceso al éxito.

Gustavo admitió que no quería “que este libro termine decorando una biblioteca” y tampoco quedarse en el plano teórico, por eso muchas propuestas y proyectos vecinales ya están en marcha, como la expansión de las luces LED, el plan de forestación, el plan de movilidad sustentable y la obra del Parque Lineal del Arroyo Fariñango: “todas las grandes ciudades tienen su pulmón verde, pero con estos proyectos nosotros vamos a lograr tener muchos más: el Parque Fariñango en la Zona Este, El Jumeal en el Oeste, el Parque Adán Quiroga en el Norte y luego el Parque Sur. Hoy estamos firmando precisamente un acuerdo con la Unión de Arquitectos para hacer un llamado a concurso nacional por el Parque Sur, donde se concretará el proyecto ganador con todas las garantías, para que tenga continuidad más allá de cualquier eventual cambio de gobierno, porque es imperativo para que la ciudad se fortalezca ante las exigencias que impone el cambio climático”.

Gustavo valoró también la presencia de oficialistas y opositores, centros vecinales, instituciones, y que todos trabajaron en el plan “que no pertenece a una gestión, sino que pertenece a todos los capitalinos y capitalinas”, feliz porque en este proceso “se antepuso el bien común a cualquier interés particular o partidario”.

Lo definió por ello como “un gran acuerdo que trasciende cualquier gestión y demuestra que es posible trabajar juntos. Siempre nos va a unir el profundo amor por esta ciudad, este es el camino que buscábamos, un camino que trascendiera la gestión de gobierno o un color político, un camino diseñado, pensado y resuelto por todos. Y por eso es, sin ninguna duda, el camino a seguir”.

Rosales: “Quiero valorar el consenso”

El secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, expresó “llegamos felizmente a este punto, en el cual aquella iniciativa del PEI2030 es una realidad, y fue posible porque el proceso del PEI ha sido virtuoso desde su origen, dado el completo y franco apoyo del Intendente, de todo su equipo de gobierno y de una comunidad que lo abrazó como propio”.

“Sé que inicialmente rondaba el temor de que la propuesta se diluyera, sobre todo porque apenas la presentamos se interpuso la emergencia sanitaria, pero logramos seguir adelante, y sinceramente superamos por mucho las expectativas originales. Gracias a ustedes, a todos ustedes, el Plan se desarrolló como una política de Estado, un gran paso en una época signada por la dificultad para generar consensos. Y se logró instrumentar una nueva forma de entender el territorio, a partir de la subdivisión de la ciudad en zonas de planificación barrial. Las diferentes áreas de la administración, los vecinos y las vecinas fueron protagonistas al momento de pensar y diseñar sus barrios desde una visión más próxima, donde resultó preponderante la mirada de cada habitante de la Capital. El aporte de los profesionales y entidades civiles fue vital, y el trabajo en comisiones permitió que un gran número de actores se integrara desde el comienzo”, agregó.

“El proceso dejó conformada una comisión asesora, que surgió como un grupo de instituciones, que nutrían con sus ideas los pasajes de la estrategia general del plan. Esa comisión fue clave en el proceso, no solo por la legitimación que las instituciones le dieron al plan, sino también porque sus propuestas dieron forma a una parte sustancial del trabajo que hoy se presenta. Por otra parte, las comisiones zonales permitieron que los concejales se incorporaran al proceso de planificación y mediante su participación distinguieron al plan y se acercaron a sus representados. La participación estuvo siempre en el corazón del método de trabajo, y otro logro del plan fue la articulación con procesos de la misma gestión comunal que se llevaban en paralelo, como el presupuesto participativo, liderado por la Secretaría de Gobierno, o como la actualización del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad. En todos los casos se buscó que el ámbito del PEI facilitara el diálogo entre las distintas áreas de gobierno y los resultados fueron más que positivos”, agregó Rosales.

“El PEI marca un rumbo que posiciona a San Fernando del Valle de Catamarca como una ciudad de vanguardia en términos de cuidado del patrimonio y del medio ambiente, y lo hace como resultado de un proceso de participación ciudadana sin precedentes. Y un detalle clave es que deja un método de trabajo para que el proceso de planificación no sea únicamente una actividad que se realice cada varios años, sino que a partir de la generación de un sistema de lineamientos, acciones y ejes programáticos permite ser monitoreado año a año, de manera que la ciudadanía pueda apoyarse en él a la hora de reclamar la implementación de las políticas públicas promovidas por el plan”, precisó.

El secretario apuntó que “dimos juntos los primeros pasos, los cimientos están construidos de manera sólida y firme. En adelante será el trabajo de todos los capitalinos cuidar el plan, y arraigar la cultura que implica transformar la manera en la cual los habitantes de la Capital piensan y crean la ciudad. El PEI debe ser el primer paso de una serie de planes a desarrollar. Estos planes conformarán una caja de herramientas para la gestión que podrá seguir en detalle los avances de cada línea de acción.”

“Pero al margen de toda cuestión técnica y del trabajo realizado, yo quiero valorar el consenso. Que hoy estén presentes oficialistas y opositores, todas las organizaciones civiles, que nos hayamos encontrado con los centros vecinales, que hayamos logrado construir este Plan Estratégico Integral, poniéndonos de acuerdo en cuestiones básicas, discutiendo y definiendo qué queremos como ciudad, y que todo el proyecto se haya aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante; demuestra que estamos en la dirección correcta, y que la clase política tiene capacidad para dialogar y encontrarse”, valoró el funcionario.

“Si la clase política tiene capacidad para dialogar y consensuar, significa que estamos construyendo una ciudad mejor. Una ciudad más equilibrada, más igualitaria, más amigable con el medio ambiente. Me parece importante destacarlo, porque es el corazón y el motor de una democracia sana, lo que más necesita hoy Catamarca, y también Argentina, de manera que es nuestra responsabilidad ahora afianzar y consolidar esta forma de trabajar. El Plan Estratégico es en ese marco la punta del ovillo para una tarea que continúa y de ningún modo se agota en este libro. Están definidos los principales instrumentos a desarrollar en adelante, y hacerlo ya es responsabilidad de todos”, concluyó.

Otras voces

Eugenia García Posse, directora de Planificación Estratégica y Gobierno Abierto, fue la primera oradora y brindó detalles del proceso de elaboración, destacando que se pudo avanzar a pesar de la pandemia, y subrayando que para el actual Plan se tomaron como base trabajos desarrollados en años anteriores.

Posteriormente habló el arquitecto Basilio Bomczuk, quien puso el acento en el impacto del cambio climático a nivel mundial, y cómo debe trabajar en ese contexto una ciudad de mediano porte como Catamarca para ser sustentable, para agradecer luego la convocatoria y destacar por último la importancia de la participación.

EJES DEL PEI

Se definieron tres líneas de trabajo en paralelo, en correspondencia con tres ejes y con la participación de socios y actores en la producción de la información, entre los cuales se incluyen las Organizaciones de la Sociedad Civil, los vecinos de cada Zona de Planificación Barrial, los funcionarios y técnicos del gobierno municipal, los miembros del Concejo Deliberante e intendentes y funcionarios de los municipios vecinos. Se trabajó con un método de participación a través de Talleres Integrales, Talleres Sectoriales y Antropología Urbana. El PEI se divide en tres ejes fundamentales:

1. Los desafíos – Agenda estratégica: La Agenda Estratégica plantea cinco grandes desafíos, transversales y prioritarios para el desarrollo integral de la ciudad, que atravesarán proyectos, programas y políticas públicas a escala zonal, local y metropolitana. Ellos son: . Equidad . Cambio Climático y Medio Ambiente . Digitalización y Ciudad Inteligente . Gobernanza . Desarrollo Económico.

2. Barrios – Zona de planificación barrial: Al ser un pilar fundamental de la planificación de la ciudad la participación ciudadana, se decidió que sean los propios vecinos quienes se involucren en el proceso de planificación del lugar que habitan para ser protagonistas de la planificación.

3. Eje Metropolitano: Para abordar la ciudad de manera integral, es fundamental contemplar una escala macro, porque hay cuestiones que exceden los límites jurisdiccionales, de modo que se hace fundamental tratar algunas temáticas con municipios vecinos.

PROCESO PARTICIPATIVO

Las Organizaciones de la Sociedad Civil que conforman la Comisión Asesora son:

Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes y afines

Cámara de Inmobiliarios

Cámara de Turismo

Carrera de Arquitectura

Centro de Ingenieros

Colegio de Abogados

Colegio de Biólogos

Colegio de Ingeniería Agronómica

Colegio de Profesionales en Trabajo Social

Consejo Profesional de Agrimensura

Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Federación Económica

Unión Comercial Catamarca

Unión de Arquitectos de Catamarca

Unión Industrial de Catamarca

Universidad Nacional de Catamarca

Sociedad Argentina de Planificación Territorial (SAPLAT)

Se realizaron:

Más de 85 talleres

Más de 2000 participantes (vecinos de las distintas zonas de planificación barrial)

18 organizaciones de la sociedad civil (UNCA, colegios de profesionales, etc.)

Articulación con Presupuesto Participativo y Plan de Metas

DIVISION DE ZONAS DE PLANIFICACION BARRIAL

A partir de la implementación de las zonas de planificación, diversos programas, como el Plan de Metas, el Presupuesto Participativo, y diferentes áreas de gobierno municipal, adoptaron esta organización de la ciudad para su puesta en marcha.

Proyectos elegidos (por votación) por zona para trabajar con vecinos:

Zona Centro: Incentivos a propietarios o entes privados para conservar el patrimonio cultural

Zona Norte: Reconversión del alumbrado existente e incorporación de nuevas luminarias LED

Zona Este: Parque lineal en la ribera del Arroyo Fariñango – EN DESARROLLO

Zona Oeste: Integración de distintos puntos del valle a través de un circuito turístico verde

Zona Sur y Sudoeste: Sistema de espacios verdes de cercanía en cada barrio Pulmón verde en el acceso a la ciudad – LLAMADO A CONCURSO PARA DESARROLLAR ANTE-PROYECTO

INSTRUMENTOS A DESARROLLAR

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL (POT): Es el marco que define cómo debe crecer la ciudad, ordenando las acciones del PEI en el territorio. Determina la zonificación de usos de suelo en la ciudad. Del mismo se desprenden los códigos urbanísticos y de edificación. Actualmente estos tres instrumentos se encuentran en proceso, estando el POT por iniciar su etapa de validación.

PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE: Actualmente en desarrollo

PLAN DE ACCION CLIMATICA

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESILIENCIA

PROYECTOS EN EJECUCIÓN RELACIONADOS CON PEI

PLAN DE FORESTACION

POTENCIAR Y/O DESARROLLAR NUEVAS CENTRALIDADES BARRIALES

PLAN DE ASFALTO

ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS DE ZONA NORTE

TRATAMIENTO DE LOS BORDES DE LA CIUDAD (PLANTEADO EN EL POT)