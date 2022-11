A horas 21 del dia jueves, los integrantes del seleccionado llegaron a la ciudad de Chilecito La Rioja Torneo región Centro fase final Cat. Sub 15 y Sub 13 . De la que participan los locales Liga de Chilecito, Liga Catamarqueña y Liga Cordobesa.

Forma de disputa

Se realizará una forma de torneo modo “Todos contra Todos” a un solo partido, esto se repetirá para las dos categorías, tanto sub 15 (clase 2007) y Sub 13 (clase 2009)

TIEMPO DE JUEGO

*SUB 15 (Clase 2007) jugarán 2 tiempos de 40 minutos cada uno, con una interrupción de 15 minutos.

*SUB 13 (CLASE 2009) jugarán 2 tiempos de 35 minutos cada uno, con una interrupción de 15 minutos.

FIXTURE

VIERNES 11/11/2022 cancha de Atlético Chilecito

20,00 hs. SUB 13: Liga Chileciteña vs. Liga Catamarqueña

21,30 hs. SUB 15: Liga Chileciteña vs. Liga Chacarera

SABADO 12/11/2022 CANCHA CLUB ATLETICO DEFENSORES

16,00 hs. SUB 13: Liga Catamarqueña vs. Representante de Córdoba

17,30 hs. SUB 15: Liga Chacarera vs. Representante de Córdoba

DOMINGO 13/11/2022 CANCHA CLUB DEFENSORES DE LA PLATA

16,00 hs. SUB 13: Representante de Córdoba vs. Liga Chileciteña

17,30 hs. SUB 15: Representante de Córdoba vs. Liga Chileciteña

Fuente: El Chasqui Digital