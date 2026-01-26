El defensor Juan Foyth salió lesionado en el partido del Villarreal ante el Real Madrid, despertando la preocupación en la Selección argentina. Ahora, el conjunto español confirmó la grave lesión: sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda.

El ex-Estudiantes debió ser reemplazado en apenas 24 minutos de juego luego de, sin contacto con algún rival, apoyar mal el pie al girar y sentir un fuerte dolor en el tobillo izquierdo. De inmediato pidió asistencia y quedó tendido en el césped.

Tras someterse a las pruebas correspondientes, el Submarino Amarillo emitió un comunicado este domingo confirmando la grave lesión que preocupa a Lionel Scaloni. “Se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido de ayer ante el Real Madrid CF”, indicó el club.

Al mismo tiempo, señalaron que “próximamente darán a conocer la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse”. “Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!”, manifestaron su apoyo al campeón del mundo.

Villarreal confirmó la lesión de Juan Foyth, ¿se pierde el Mundial 2026?

Si bien Villarreal no confirmó los plazos de recuperación, en las lesiones de rotura del tendón de Aquiles se estimada que los tiempos sean entre los 4 y 6 meses, según datos de Mayo Clinic.

Lamentablemente, este tiempo no es parte del tiempo de reinserción a los entrenamientos de alta competencia, por lo que, si no tiene una recuperación avanzada, Juan Foyth podría confirmar la primera baja de la lista del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio próximo con el duelo entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

La Selección, que integra el Grupo J, debutará frente a Argelia el 16 de junio desde las 22 (hora argentina) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, de Kansas City.