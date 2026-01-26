Boca venció a Deportivo Riestra por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026 y arrancó el campeonato con el pie derecho.

En el encuentro disputado en La Bombonera, el local se impuso por 1-0 con gol de Lautaro Di Lollo de cabeza tras un gran centro de Leandro Paredes.

El equipo de Claudio Úbeda comenzó el partido siendo claro protagonista ante Riestra. El «Xeneize» lograba incomodar a Ignacio Arce que fue obligado a responder.

A los 20 minutos, Boca tuvo sus llegadas más claras cuando Arce atajó un gran cabezazo y luego un centro de Lautaro Blanco se convirtió en un remate que dio en el travesaño.

En los primeros 25 minutos, Boca tuvo seis tiros de esquina a favor demostrando su gran dominio sobre su rival.

El segundo tiempo comenzó de la misma forma que la primera parte con Boca siendo superior a su rival y manejando la pelota. El equipo local buscaba dañar a su roval con una buena participación de Exequiel Zeballos sobre la banda izquierda.

A los 30 minutos de la segunda parte, y luego de muchos intentos, Boca logró adelantarse en el marcador tras un gran centro de Paredes que cabeceó muy bien Lautaro Di Lollo.

Deportivo Riestra reaccionó tras el gol de Boca y buscó el empate. A los 42 minutos el «Malevo» llegó al arco del local por primera vez y tras un gran remate de Mariano Bracamonte tuvo su primera chance, pero Marchesín atajó de gran manera.

Así, Boca comenzó un nuevo torneo con una importante victoria ante un duro rival que con sus armas intentó competir en La Bombonera. El «Xeneize» volverá a jugar el miércoles ante Estudiantes en La Plata.