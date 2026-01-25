Este domingo, el Zoológico de Ueno fue escenario de una emotiva despedida, donde miles de personas se congregaron para rendir homenaje a los pandas gigantes Xiao Xiao y Lei Lei. Los gemelos, que han representado la amistad entre Japón y China, tienen previsto su regreso al país asiático el próximo martes 27 de enero.

Este evento marca un momento histórico, ya que por primera vez en casi 50 años, Japón se quedará sin pandas gigantes en sus zoológicos, generando una profunda nostalgia entre los ciudadanos japoneses.

Desde tempranas horas de la mañana, largas filas de visitantes, muchos con peluches y accesorios de panda, recorrieron las instalaciones para ver por última vez a Xiao Xiao. Los presentes mostraron su tristeza, con algunos incluso llorando al pasar frente al recinto de los pandas.

Los animales viajarán en un vuelo especial hacia la base de pandas en Sichuan, China, donde se integrarán a programas de reproducción y conservación de la especie. La presencia de pandas en Japón se inició en 1972, como parte de la llamada «diplomacia de los pandas» para mejorar las relaciones entre ambos países.

La devolución de los pandas se debe a acuerdos de préstamo que establecen que los ejemplares nacidos fuera de China pertenecen a Beijing y deben regresar al cumplir cierta edad, con el fin de contribuir a la diversidad genética de la población en cautiverio.

Las autoridades del zoológico expresaron su agradecimiento a la comunidad por el cariño mostrado hacia los gemelos a lo largo de los años, asegurando que el vínculo emocional con estos animales permanecerá en la memoria de los tokiotas.