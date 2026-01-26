El reconocido diario estadounidense The New York Times lanzó dos editoriales con fuertes cuestionamientos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que otro hombre fuera asesinado por un grupo de integrantes de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Minnesota.

El periodista David Brooks recordó en un artículo en The New York Times los dichos de un autoridad policial y expuso su desasosiego: «La semana pasada, el jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, dijo que lo que más teme es el ‘momento en que todo explote’. Comparto su preocupación. Si seguimos la trayectoria de los acontecimientos, está bastante claro que nos encaminamos hacia algún tipo de colapso».

En tal sentido, enumeró desmoronamientos en el país norteamericano, luego del asesinato de un hombre por parte de las fuerzas federales, que se trató del segundo caso en un mes. «Estamos en medio de al menos cuatro derrumbes o declives: el derrumbe del orden internacional de la posguerra. El declive de la tranquilidad doméstica dondequiera que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, desplieguen sus abusos», marcó el periodista.

«El derrumbe aún mayor del orden democrático, con ataques a la independencia de la Reserva Federal y procesamientos infundados contra opositores políticos. Por último, el declive de la mente del presidente Donald Trump», aseveró.

También definió a Trump como un ególatra: «De estos cuatro, el declive de la mente de Trump es el principal, y conduce a todos los demás. A veces, los narcisistas empeoran con la edad, a medida que se desinhiben. El efecto es inevitablemente profundo cuando el narcisista resulta ser presidente de Estados Unidos».

«Todos los presidentes que he cubierto se vuelven más engreídos cuanto más tiempo permanecen en el cargo, y cuando empiezas con el nivel de autoestima de Trump, el efecto es la fastuosidad, la prepotencia, la falta de empatía y una reacción exagerada y feroz ante lo que percibe como desaires», enfatizó en esta línea.

En tanto, en el artículo de The New York Times, Brooks rememoró los operativos militares ordenados por el republicano: «Además, en el último año, Trump ha recurrido cada vez más rápidamente a la violencia. En 2025, Estados Unidos llevó a cabo o contribuyó a 622 misiones de bombardeo en el extranjero, causando muertes en lugares que van desde Venezuela a Irán, Nigeria y Somalia, por no mencionar Mineápolis».

«El arco de la tiranía se inclina hacia la degradación. Por lo general, los tiranos se embriagan de su propio poder, lo que reduce progresivamente la moderación, aumenta la sensación de que tienen derecho a hacer lo que quieran y el egocentrismo, y amplifica la toma de riesgos y el exceso de confianza, a la vez que incrementa el aislamiento social, la corrupción y la paranoia defensiva», marcó el periodista sobre el mandatario estadounidense.