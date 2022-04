Música

El festival conmemora el 15º aniversario de la actuación de la difunta cantante de “Rehab”, a la que se describió como “una amante de Glastonbury hasta la médula”, en el Pyramid Stage, poniendo a disposición de los fans un disco de edición limitada el 3 de junio a través de Universal Music.

Emily Eavis, coorganizadora de Glastonbury, dijo: “Amy Winehouse era una asistente a Glastonbury de principio a fin. Venía a tocar o, cuando no estaba trabajando, venía a acampar. Tocó bajo un calor abrasador y una lluvia torrencial, y hubo muchos momentos mágicos en sus actuaciones”.

El disco incluirá canciones de Amy -que murió, a los 27 años, por intoxicación etílica en agosto de 2011- como ‘You Know I’m No Good’, ‘Tears Dry on Their Own’ y ‘Valerie’.

Los recuerdos de la carrera de Amy han demostrado ser increíblemente populares desde su trágica muerte, ya que en noviembre, una guitarra Fender Stratocaster que utilizó en el escenario y en el vídeo de “Take the Box” se subastó por 117.000 libras. Además, un vestido de Dolce y Gabbana que la cantante lució durante una actuación un mes antes de su fallecimiento fue subastado por más de 180.000 libras (más de 30 veces el precio orientativo).

El mes pasado, el padre de Amy, Mitch, denunció que el Museo de los Grammy -que organizó una exposición ‘Beyond Black’ sobre su vida y su carrera- devolvió algunos de sus seis Grammy “dañados” después de haberlos expuesto. El activista de la adicción, de 71 años, dijo: “Hicimos el Museo de los Grammy. Los Grammys volvieron dañados. “¿Podes creerlo? Es increíble. ¿No tuvieron la idea de por lo menos envolverlos o algo así?”