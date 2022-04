Música

El nuevo álbum de Post Malone, ‘twelve carat toothache’, llegará el próximo mes.

El mánager del artista de ‘Sunflower’, Dre London, ha tomado las redes sociales para insinuar que la continuación de ‘Hollywood’s Bleeding’ del 2019 se publicará en mayo.

Compartiendo un vídeo de él mismo participando en un partido de tenis en Instagram, el magnate de la música escribió en el pie de foto: “¡Resultados o excusas, elige tu lado! El álbum de @postmalone saldrá el mes que viene. ¡¡Que quieres en la vida resultados o excusas!! #MondayMotivation.”

Dre afirmó previamente que el sello discográfico de Post retrasó el lanzamiento .Insistió en que estaba “hecho” y “listo” y que lo único que lo retenía eran los jefes de la discográfica.

Junto a dos fotos con Post, escribió en Instagram a principios de este año: “¡Nuestra energía de sincronización siempre está en un nivel insano! ¡El álbum se ha hecho! ¡Estamos listos! ¡¡Pero parece que @republicrecords @universalmusicgroup isn’ Posty los fans ya no necesitan presionarme ya hicimos nuestra parte!! ¡Ahora es el momento para que la etiqueta para obtener el negocio correcto antes de lanzar álbum BIG! ¡Golpéenlos! Hemos estado preparados como tú. ¡¡#DreVision #2022 It’s Time!! “

Mientras tanto, la estrella de 26 años de edad, insistió recientemente en que no está preocupado por el aterrizaje de los números uno más.

Post no quiere “comprometer” su música en aras de tratar de encabezar las listas de éxitos, admitiendo que no está interesado en extender la duración de su próximo álbum, incluso si eso significa que es más exitoso.

Dijo: “He hecho muchos compromisos, sobre todo en el plano musical, pero ahora ya no siento que quiera hacerlo. No necesito un número uno, eso ya no me importa, y en un momento dado, sí”.

El cantante de “Rockstar”, cuyo nombre real es Austin Post, dijo: “Tratar de meter 20 o 25 canciones, no funciona. Hablando con la discográfica, me dicen: ‘Oh, si tienes menos canciones, no vas a hacer tantos streamings’, pero lo importante es que no quieres comprometer tu arte y tu instinto en nada”.