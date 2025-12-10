Ramón Figueroa Castellanos se quedó con la presidencia provisoria, Romina Williams con la vicepresidencia y Guillermo Ferreyra presidirá el bloque oficialista.

En el recinto de sesiones “Fray Mamerto Esquiú”, la Cámara de Senadores llevó adelante esta tarde, la Sesión Preparatoria encabezada por el Presidente Provisorio senador Horacio Gutiérrez, oportunidad en la que juraron las y los legisladores electos en los comicios del pasado 26 de octubre; procediendo también a elegir a las nuevas autoridades.

De acuerdo al Orden del día previsto para la jornada, se procedió a conformar la Comisión Especial de Poderes encargada del estudio, verificación y aprobación de los correspondientes títulos. La misma estuvo integrada por los senadores Soledad Blas, Guillermo Ferreyra y Ramón Figueroa Castellanos.

Tras ello, se hizo entrega de una placa y reconocimiento a las y los senadores salientes Ariel Cordero, Norma Reales, José Pío Carletta, José Alaniz Andrada, Andrea Lobo, Virginia Del Arco, Antonio Camposano y Augusto Ojeda.

Luego de dar lectura al informe de la Comisión de Poderes quien señaló que no existe objeción alguna para el ingreso de los nuevos legisladores, se procedió a tomar juramento de ley a la senadora Pamela López, en representación del departamento Tinogasta; Rodolfo Santillán, de Ancasti; María Elena Lagoria, de Santa María; Gonzalo Ormachea, de Capayán; Elina Soriano, de Antofagasta de la Sierra; María Belén Menecier, de Paclín y de Débora Romero, de La Paz. En tanto, el senador Augusto Ojeda de El Alto, juró por un nuevo periodo. Cabe destacar que Romero asumió como suplente del electo senador Luis Polti quien presentó su renuncia para continuar como intendente.

De esta manera, el Cuerpo de la Cámara Alta se completa con las y los senadores Ramón Figueroa Castellanos (Capital); Guillermo Ferreyra (Fray Mamerto Esquiú); Carolina Casas (Poman); Soledad Blas (Belén); Romina Williams (Ambato); Mario Gershani (Valle Viejo); Horacio Gutierrez (Andalgalá); y Félix Jerez (Santa Rosa).

Conforme lo establecido en los artículos 15 y 19 del Reglamento Interno y el artículo 100 de la Constitución Provincial, se procedió a la elección del Presidente Provisorio y Vicepresidente del Cuerpo Legislativo.

Fue así, que, a partir de la moción formulada por el senador Mario Gershani, se propuso al senador Figueroa Castellanos para ocupar la presidencia provisoria de la Cámara Alta, propuesta aprobada por el Pleno. Asimismo, la vicepresidencia del Senado, también con el apoyo del Cuerpo, quedó en manos de la senadora Williams. Ambos legisladores, prestaron el juramento correspondiente.

Presidencia de Bloques

Desde los bloques que integran el Senado de Catamarca, mediante nota, se informaron sus autoridades. Así, desde el espacio Frente de Todos se eligió al senador Guillermo Ferreyra como presidente y Carolina Casas como vicepresidenta. Desde la Unión Cívica Radical, se informó al senador Rodolfo Santillán como presidente.

Jury de enjuiciamiento

Conforme lo establece la Constitución de Catamarca y la Ley Provincial N°4247 en su art. 5, inc. 1, apartado “a”, el Pleno aprobó la nominación de los senadores Pamela López (Titular), Augusto Ojeda (Suplente) y Félix Jerez (Suplente) para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados Judiciales y Miembros del Ministerio Público.