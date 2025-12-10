En un acto realizado en Casa de Gobierno, se hizo entrega de nuevos vehículos para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, tanto en Capital como en el interior de la provincia. Se trata de 11 camionetas y 15 motos para la Policía, así como 2 camionetas para el Servicio Penitenciario Provincial.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el secretario de Seguridad y Orden Público, Gastón Venturini; el jefe de Policía, Marcos Herrera; el subjefe de Policía, Gustavo Omar Seiller; el director del Servicio Penitenciario Provincial, Daniel Coronel, autoridades de la Cámara de Diputados y Senadores.

“Trabajar en la prevención”

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia celebró la adquisición de los nuevos móviles expresando que “estamos muy contentos, porque reforzamos nuestro compromiso con la seguridad en la provincia, y además vamos a seguir trabajando fuertemente en lo que respecta a la prevención y la persecución del delito”.

Esta inversión, fortalece el compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de la provincia, cuyos flamantes vehículos, permitirán a los efectivos policiales y penitenciarios realizar su trabajo de manera más eficiente y segura, permitiendo responder rápidamente a situaciones de emergencia, reduciendo el tiempo de respuesta y minimizando el riesgo para la comunidad.

Destino

La flota de vehículos será destinada a comisarías de Capital y del interior de la provincia, entre ellas: Unidad Regional N° 1 (Capital), Unidad Regional N° 2 (La Paz), Unidad Regional N° 3 (Belén), Unidad Regional N° 4 (Andalgalá), Unidad Regional N° 5 (Tinogasta), Jefatura de Zona «D» (Santa María), Jefatura de Zona Norte (Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Ambato y Paclín), Jefatura de Zona «B» (Santa Rosa), Dirección Drogas Peligrosas, División Investigaciones y Departamento Logística.

De esta manera, el Gobierno Provincial busca reforzar las políticas de seguridad, con la prevención del delito y la defensa del trabajo diario de las fuerzas policiales en toda la geografía catamarqueña.