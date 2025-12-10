En los últimos días del Año Santo Jubilar, los chicos quieren prepararse con muchísima alegría para recibir al Niño Jesús en sus corazones, hogares y comunidades.

Para ello, la Pastoral de la Niñez tiene un regalo muy especial para todos los niños. Se trata de la Novena Diocesana de Navidad para Niños.

“Es nuestra manera de acompañarlos en este tiempo de preparación y alegría. La Navidad es una fiesta de luz y esperanza, ¡y ustedes son los protagonistas!”, manifestaron desde la Pastoral de la Niñez.

La Novena se denomina «Los pequeños peregrinos de esperanza celebramos el Nacimiento de Jesús».

Para que puedan rezar en sus comunidades, capillas, parroquias, barrios o en familia, les compartimos el link para descargar e imprimir la Novena:

https://drive.google.com/file/d/1SqDqrkB7fnPAVU8JfQ3j747ORHFKWwQb/view?usp=sharing

¡No se queden sin participar! Juntos, como pequeños peregrinos, caminemos con alegría hacia el Portal de Belén.

Con este sentido, la Pastoral de la Niñez propone que los chicos inviten a los papás, abuelos, tíos, catequistas y animadores, ya que la Novena es para rezar juntos.

También propone:

“¡Armar el Pesebre! Busca ese lugar especial en tu casa o capilla, y con mucha ilusión, arma el Pesebre. Recuerda que el Pesebre es donde vamos a esperar a Jesús.

¡Rezar y Compartir! Durante nueve días, nos reuniremos alrededor del Pesebre. Cada día aprenderemos algo nuevo y rezaremos con el corazón lleno de esperanza para prepararnos de la mejor manera”, indicaron.