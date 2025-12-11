En la Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante de SFVC. Presidida por la Concejala Monica Leticia Romero, juraron los flamantes Concejales y Concejalas que se suman al cuerpo:
Gustavo Ariel Aguirre
José Facundo Ripoll
Christian Gustavo Perea Ansinelli
Diego Martín Figueroa
Soledad del Valle Peralta
Eleonora Débora Sopaga
Lucrecia Barros Jorrat
Luego del juramento se procedió a elegir las nuevas Autoridades para nuestra institución:
Francisco Emiliano Sosa – Presidente
Daiana Andrea Cipitelli – Vicepresidente
Gustavo Emiliano Frías – 2° Vicepresidente
Dr. Jonathan Cristian Rasjido – Secretario Parlamentario
C.P.N. Walter Alejandro Guerra – Secretario Administrativo.