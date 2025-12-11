En la Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante de SFVC. Presidida por la Concejala Monica Leticia Romero, juraron los flamantes Concejales y Concejalas que se suman al cuerpo:

Gustavo Ariel Aguirre

José Facundo Ripoll

Christian Gustavo Perea Ansinelli

Diego Martín Figueroa

Soledad del Valle Peralta

Eleonora Débora Sopaga

Lucrecia Barros Jorrat

Luego del juramento se procedió a elegir las nuevas Autoridades para nuestra institución:

Francisco Emiliano Sosa – Presidente

Daiana Andrea Cipitelli – Vicepresidente

Gustavo Emiliano Frías – 2° Vicepresidente

Dr. Jonathan Cristian Rasjido – Secretario Parlamentario

C.P.N. Walter Alejandro Guerra – Secretario Administrativo.

